Еуропа соты Google-ге салынған 4,1 млрд еуро айыппұлды күшінде қалдырды

Google өкілдері сот шешіміне көңіл толмайтынын білдіріп, компания Android жүйесін ашық әрі тегін дамытуға көп инвестиция салғанын атап өтті.

Бүгiн 2026, 08:32
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Anadolu агенттігі Бүгiн 2026, 08:32
Бүгiн 2026, 08:32
67
Фото: Anadolu агенттігі
Америкалық Alphabet Inc. құрамына кіретін Google Еуропалық Одақтың монополияға қарсы реттеушісіне қарсы сот ісінде түпкілікті жеңіліске ұшырады. Еуропаның жоғары сот органы компанияға салынған 4,1 млрд еуро көлеміндегі рекордтық айыппұлды заңды деп таныды.

Іс шамамен 8 жылға созылып, Люксембургтегі Еуропалық Одақ соты (CJEU) шешімімен аяқталды. Сот Google-дың апелляциясын қанағаттандырмай, Еуропалық комиссияның Android жүйесі нарығында бәсекелестікті шектеді деген қорытындысын дұрыс деп тапты.

Бастапқыда 2018 жылы Еурокомиссия Google-ға 4,34 млрд еуро айыппұл салған болатын. Реттеушілер компания Android операциялық жүйесін пайдаланып, бәсекелестерді ығыстырды деп есептеді.

Атап айтқанда, Google смартфон өндірушілерін Google Play дүкеніне лицензия алу үшін Google Search пен Chrome браузерін алдын ала орнатуға міндеттеген. Сондай-ақ, өндірушілерге Android-тың балама нұсқалары бар құрылғыларды сатуға шектеу қойылғаны айтылды.

2022 жылы төменгі инстанция соты айыппұлды 4,1 млрд еуроға дейін азайтқанымен, негізгі айыптаулардың көп бөлігін негізді деп тапқан еді. Ал соңғы шешім бұл істі түпкілікті аяқтады.

Google өкілдері сот шешіміне көңіл толмайтынын білдіріп, компания Android жүйесін ашық әрі тегін дамытуға көп инвестиция салғанын атап өтті.

Сарапшылардың пікірінше, бұл шешім ірі технологиялық компанияларға қатысты Еуроодақтың қатаң антимонополиялық саясатының жалғаса беретінін көрсетеді.

Ең оқылған:

Наверх