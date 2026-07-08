Өңір экономикасын қалай нығайтуға болады: Ірі кәсіпорын басшысы Дилафруз Мадиеваның көзқарасы
Түркістан облысы мен Шымкент дәстүрлі түрде шағын және орта бизнес үлесі жоғары өңірлер ретінде қабылданады. Алайда бұл аймақтар көп жағдайда республикалық субсидияларға тәуелді деген пікір де бар.
Бар әлеуетті экономикалық өсімнің қозғаушы күшіне қалай айналдыруға болады? Ауылдар индустриялық серпіліске ненің есебінен қол жеткізе алады? Неліктен әйел кәсіпкерлерге салынған инвестиция – болашаққа жасалған сенімді қадам? «Балмұздақ» компаниясының CEO-сы, Lengerskoe брендімен балмұздақ шығаратын кәсіпорын басшысы Дилафруз Мадиева өз көзқарасымен бөлісті.
Өсу нүктелері: адам капиталы, географиялық мүмкіндік және инвестиция
Отандық тамақ өнеркәсібі сапалы дамудың жаңа кезеңіне аяқ басты. 2026 жылдың қаңтар-ақпан айларында Қазақстанда азық-түлік өнімдерін өндіру көлемі 665 млрд теңгеге жетсе, өткен жылдың қорытындысы бойынша сала көрсеткіші 3,9 трлн теңгені құрады.
Түркістан облысы мен Шымкенттің басты әлеуеті – адамдар. Бұл – халық ең тығыз орналасқан өңірлердің бірі. Ал оны тиімді географиялық орналасуымен ұштастырсақ, экспорт үшін үлкен мүмкіндік ашылады. Біздің кәсіпорынның тәжірибесі көрсеткендей, шағын ауылдың өзінде әлемдік деңгейдегі өнім шығарып, оны Ресей, Өзбекстан және Қытай нарығына жеткізуге болады, – дейді ол.