Өңдеу өнеркәсібінде 8,5% өсім бар – Ерсайын Нағаспаев
Биылғы І тоқсанда еліміздің өңдеу өнеркәсібі және құрылыс салалары өсім көрсетті
Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев Үкімет отырысында "2026 жылғы қаңтар-наурыздағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары" тақырыбына тоқталып, еліміздің өңдеу өнеркәсібі мен құрылыс саласындағы оң нәтижелер туралы мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Министр атап өткендей, еліміздің өңдеу өнеркәсібі саласы 2026 жылдың І тоқсанында 8,5% деңгейінде өсім көрсеткен.
І тоқсан қорытындысы бойынша өңдеу өнеркәсібінің негізгі секторларында жиынтық көрсеткіш 8,5% деңгейінде оң динамика байқалады. Машина жасауда өндіріс 21,9%-ға, химия өнеркәсібінде – 2,4%-ға, жеңіл өнеркәсіпте 51,1%-ға өсті. Құрылыс материалдарының өндірісі – 37,1%-ға, резеңке және пластмасса бұйымдарын шығару 26,9%-ға артты, – деді Ерсайын Нағаспаев.
Бұл ретте, Ерсайын Нағаспаев Мемлекет басшысының өңдеу өнеркәсібін дамыту, қосылған құны жоғары өнім өндіру және экспорттау жөніндегі тапсырмалары шеңберінде Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі ел өңірлерінде жаңа өндірістерді іске қосу, жергілікті қамтуды арттыру және инвестициялық қызметті белсенді түрде ынталандыру арқылы тиісті салаларда тұрақты өсім қарқынын сақтау бағытындағы жұмыстарын жалғастыратынын жеткізді.
Айта кетейік, 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанның ЖІӨ-дегі өңдеу өнеркәсібінің үлесі 12,7%-ға жетті.
Сонымен қатар министр еліміздің құрылыс саласындағы тұрақты өсім жөнінде айта келіп, осы жылдың 3 айының қорытындысы бойынша құрылыс жұмыстарының көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 14,8%-ға артып, шамамен 1,2 трлн теңгені құрағанын мәлімдеді.
Министрдің мәліметінше, елімізде 2026 жылдың І тоқсанында 3,9 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген, бұл өткен жылғы деңгейден 3,8%-ға жоғары. Бұл ретте өсім 18 өңірде тіркелді. Ең жоғары көрсеткіш Абай (41,3%), Қарағанды облыстарында (26%) және Шымкент қаласында (14,7%) байқалды.
Естеріңізге сала кетейік, Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау аясында елімізде 7 жыл ішінде 111 млн шаршы метр тұрғын үй салу жоспарланып отыр.
