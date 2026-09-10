Олимпиада-2028 ойындарына БАҚ өкілдерін аккредиттеуге өтінім қабылдау басталды
LA28 аясында Халықаралық Олимпиадалық комитеті БАҚ өкілдерін аккредиттеуге арналған Press Accreditation Registration Portal платформасын іске қосты.
LA28 аясында Халықаралық Олимпиадалық комитеті БАҚ өкілдерін аккредиттеуге арналған Press Accreditation Registration Portal платформасын іске қосты. Журналистер осы портал арқылы Олимпиада ойындарын ақпараттық тұрғыда қамтамасыз етуге қызығушылық танытатыны туралы Expression of Interest өтінімін жіберуі қажет. Портал 2026 жылдың 31 тамызы мен 23 қазаны аралығында ашық болады.
Қазақстандық БАҚ өкілдерінің өтінімдері тікелей Қазақстан ҰОК-қа келіп түседі. ҰОК өтінімдерді қарауға және елге бөлінген квотаны үлестіруге жауапты.
Халықаралық Олимпиадалық комитет (ХОК) пен LA28 ұйымдастыру комитеті үміткерлерге тікелей жауап бермейді және БАҚ өкілдерінің жеке өтінімдерінің мәртебесі туралы ақпарат ұсынбайды. Өтінімді беру, қарау және оның кейінгі мәртебесіне қатысты барлық сұрақтар тек Қазақстан Республикасының Ұлттық Олимпиадалық комитетіне жолдануы тиіс.
Маңызды жайт: Expression of Interest өтінімін беру аккредитацияның берілетінін растамайды және оған кепілдік бермейді. Әр ел үшін берілетін баспасөз аккредитациялар саны Халықаралық Олимпиада комитеті белгілеген квотамен шектеледі. Қазақстан ҰОК келіп түскен өтінімдерді қарап, ХОК бекіткен талаптарға сәйкес ұлттық БАҚ арасында қолжетімді квотаны үлестіреді. ҰОК ұсынған барлық кандидатураны ХОК қарап, түпкілікті бекітеді.
Кімдер аккредитацияға өтінім бере алады?
Баспасөз аккредитациясы Олимпиада ойындарын ақпараттық тұрғыда қамтуды жоспарлап отырған кәсіби БАҚ өкілдеріне арналған. Негізгі санаттар:
- E – Journalist: журналистер, редакторлар;
- EP – Photographer: фотографтар;
- ENR – Non-Media Rights Holder: Ойындарды трансляциялау құқығына ие емес телевизиялық ұйымдардың өкілдері.
Өтінімдерді қарау кезінде кандидаттың да, өзі өкілдік ететін БАҚ-тың да кәсіби қызметі ескеріледі. Сонымен қатар Олимпиадалық спорт түрлерінің қаншалықты кең қамтылатыны, аудиторияның ауқымы және БАҚ-тың кәсіби деңгейі назарға алынады.
Баспасөз аккредитациясы тек ХОК талаптарына сай келетін БАҚ өкілдеріне берілетініне ерекше назар аударамыз. Баспасөз аккредитациясы жарнама, маркетинг және PR агенттіктерінің қызметкерлеріне, спортшылардың өкілдеріне және спортшылардың мансабын басқарумен айналысатын компаниялардың өкілдеріне, спорт федерацияларының баспасөз қызметтерінің өкілдеріне, ҰОК-тың коммерциялық серіктестеріне, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен оларға ведомстволық бағынысты ұйымдардың өкілдеріне берілмейді.
Телевизия өкілдері үшін
Трансляция құқығына ие емес телеұйымдар да Press Accreditation Registration Portal арқылы Expression of Interest өтінімін 2026 жылдың 23 қазанына дейін жіберуі қажет. Мұндай ұйымдарға ENR деген жеке санат қарастырылған.
Келіп түскен өтінімдер қаралғаннан кейін Қазақстан ҰОК ХОК-ке үміткерлердің басымдық берілген тізімін жолдайды. ENR санаты бойынша аккредитация беру туралы түпкілікті шешімді ХОК қабылдайды.
Өтінім бергеннен кейін не болады?
Expression of Interest өтінімдерін қабылдау аяқталғаннан кейін Қазақстан ҰОК ХОК белгілеген талаптар мен Қазақстанға бөлінген ұлттық квотаны ескере отырып, өтінімдерді қарайды.
Press by Number кезеңі 2026 жылдың қазанында басталады. Бұл кезеңде нақты БАҚ-қа қанша аккредитация берілетіні анықталады. Квота бөлініп, бекітілгеннен кейін БАҚ өкілдеріне нәтижелер туралы ақпарат беріледі.
Келесі Press by Name кезеңі 2027 жылдың күзінде басталады. Осы кезеңде аккредитациялық квота берілген БАҚ Олимпиада ойындарына баратын нақты журналистер мен фотографтарды анықтауы қажет.
Айта кетейік, өтінім қабылдау 2026 жылдың 23 қазанына дейін жалғасады.
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