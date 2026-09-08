Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан ең бейбіт ТОП-50 елдің қатарына енді

8 Қыркүйек 2026, 14:38
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 8 Қыркүйек 2026, 14:38
8 Қыркүйек 2026, 14:38
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

Экономика және бейбітшілік институты (IEP) жариялаған Global Peace Index 2026 (Жаһандық бейбітшілік индексі) нәтижелері бойынша, Қазақстан әлемнің 163 елінің арасында 44-орынға жайғасып, ең бейбіт ТОП-50 мемлекеттің қатарына енді. 

Бірінші орынды Исландия, соңғы орынды Ресей иеленді.

Орталық Азия елдерінің рейтингтегі орналасуы:

  1. Өзбекстан – 37-орын (1,726 балл)

  2. Қазақстан – 44-орын (1,771 балл)

  3. Тәжікстан – 47-орын

  4. Қырғызстан – 61-орын

  5. Түрікменстан – 66-орын

Global Peace Index 2026 рейтингінің алғашқы орындарын Исландия, Жаңа Зеландия және Швейцария иеленуде. Олардан кейінгі 4 және 5-орындарды сәйкесінше Словения мен Ирландия өкілдері еншіледі.

Global Peace Index 2026 рейтингінің соңғы сатыларында Ресей – 163-орын, Судан – 162-орын және Конго Демократиялық Республикасы – 161-орында орналасқан. Олардан сәл жоғарырақ Украина – 160-орын, Израиль – 159-орын, Оңтүстік Судан – 158-орын және Ауғанстан – 157-орынға тұрақтады.

Индекс елдердегі бейбітшілік пен тұрақтылық деңгейін үш негізгі бағытқа біріктірілген 23 көрсеткіш негізінде есептейді: қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіп, жалғасып жатқан ішкі және халықаралық қақтығыстар, сыртқы қақтығыстарға тартылу дәрежесі, сондай-ақ милитаризация деңгейі.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстан инвестициялық рейтингте 17 сатыға көтерілді

Сонымен қатар, әл-ауқат индексінде 66-орында екені хабарланды. 

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