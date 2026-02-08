Қазақстанның соңғы жаңалықтары

Олимпиада-2026: Қазақстандық шаңғышылар скиатлонда қалай өнер көрсетті

Бүгiн, 18:16
120
ҰОК
Фото: ҰОК

Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындары аясында шаңғы жарысынан ерлер арасында скиатлон (10 шақырым + 10 шақырым) бәсекесі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл жарыста Қазақстан құрамасы сапынан Наиль Башмаков пен Әмірғали Мұратбеков өнер көрсетті.

Әмірғали Мұратбеков 45-орынмен мәреге жетсе, Наиль Башмаков 49-нәтижесін тіркеді.

Алтын жүлдені норвегиялық Йоханнес Клебо жеңіп алды. Күміс медаль Франция спортшысы Матис Деложға бұйырды. Норвегия өкілі Мартин Ньенгет қола жүлдемен жарысты аяқтады.

