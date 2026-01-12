Өлім жазасы: Иран билігі наразылық білдірушілерді қорқытып жатыр

Иранның Жоғарғы көсемі Әли Хаменеи наразылық білдірушілерді қатаң жазамен қорқытты, деп хабарлайды BAQ.KZ BILD басылымына сілтеме жасап.
Ол Ислам Республикасы "вандализмге" немесе "шетелдік державалардың жалдамалылары ретінде әрекет ететін адамдарға" жол бермейтінін мәлімдеді. Бұл туралы мемлекеттік Press TV хабарлады.
Кейінірек Тегерандағы прокурор қоғамдық мүлікке зиян келтіретін "бұзақылар" өлім жазасына кесілуі мүмкін екенін мәлімдеді.
Әртүрлі бағалаулар бойынша, наразылық акцияларында кем дегенде 500 адам қаза тапты, олардың көпшілігі демонстранттар. Адам құқықтары жөніндегі Human Rights Activists News Agency (HRANA) желісі нақты өлім саны айтарлықтай көп деп санайды.