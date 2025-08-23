Нью-Йоркте туристік автобус аударылып, бес адам қаза тапты

АҚШ-тың Нью-Йорк штатының солтүстік бөлігінде Ниагара сарқырамасынан қайтып келе жатқан туристік автобус аударылып қалды, деп хабарлайды BAQ.KZ ABC News агенттігіне сілтеме жасап.
Оқиға салдарынан бес ересек адам қаза тапты, ондаған жолаушы жарақат алды. Автобуста барлығы 54 адам болған. Кейбір зардап шеккендер сығылып қалып, бірнешеуі терезеден сыртқа лақтырылып кеткен. Барлығы ауруханаға жеткізілді. Үш науқастың, оның ішінде бір баланың жағдайы ауыр деп бағалануда.
Алдын ала болжам бойынша, жүргізуші назарын басқаға аударып, көлікті басқара алмай қалған. Қазір оқиға бойынша тергеу жүргізіліп жатыр.