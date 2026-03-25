Нұрлан Байбазаров Президенттің көмекшісі болып тағайындалды
Президент тиісті Жарлыққа қол қойды.
Бүгiн 2026, 14:05
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 14:05Бүгiн 2026, 14:05
Фото: ©BAQ.KZ
Президенттің экономикалық мәселелер жөніндегі көмекшісі тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Нұрлан Серікұлы Байбазаров Қазақстан Республикасы Президентінің экономикалық мәселелер жөніндегі көмекшісі болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды, - делінген хабарламада.
