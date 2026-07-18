Норвегиядағы алапат өрттен 100-ден астам үй жанып кетті
Елдің оңтүстігінде соңғы жүз жылдағы ең ірі өрттердің бірі тіркелді.
18 Шілде 2026, 20:53
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18 Шілде 2026, 20:5318 Шілде 2026, 20:53
161Фото: depositphoto.com
Драммен коммунасында өрттен 100-ден астам тұрғын үй жанып кетті, деп хабарлайды NRK.
Телерадиокомпанияның мәліметінше, өрт таунхаустардың бірінде басталып, кейін жалын көрші ғимараттарға тез тараған. Қауіпті аймақтан 400-ден астам адам эвакуацияланды.
Оқиға салдарынан кемінде үш адам, оның ішінде бір өрт сөндіруші зардап шекті. Сонымен қатар сегіз полиция қызметкері иіс газынан уланды.
Оқиға орнында төтенше жағдайлар қызметі жұмысын жалғастырып жатыр. Өрттің шығу себептері анықталуда. Жергілікті БАҚ болған оқиғаны өңірдегі соңғы жүз жылдағы ең ірі өрт деп атады.
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