Нигерде екі жолаушылар автобусы соқтығысып, 21 адам көз жұмды
Екі жолаушылар автобусының соқтығысуы салдарынан кемінде 21 адам қаза тауып, тағы 37 адам жарақат алды.
9 Тамыз 2026, 20:55
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