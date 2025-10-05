Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Нетаньяху кепілге алынғандарды босату туралы мәлімдеме жасады

Бүгiн, 07:12
AP Photo / Julia Nikhinson
Фото: AP Photo / Julia Nikhinson

Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху Газа секторында ұсталған кепілге алынған азаматтарды «алдағы күндері босату жөнінде жаңалық жариялауға үмітті» екенін мәлімдеді. Бұл туралы ол телеарна арқылы жасаған үндеуінде айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.

ХАМАС қарусызданады, Газа секторы жеңіл немесе ауыр жолмен демилитаризацияланады, бірақ бұған міндетті түрде қол жеткіземіз, - деді Нетаньяху.

Бұл мәлімдеме ХАМАС-тың жұма күні АҚШ ұсынған бейбітшілік жоспарына сәйкес кепілге алынғандарды босатуға келісетінін, бірақ қарусыздану талабын қабылдамайтынын хабарлағаннан кейін жасалды.

АҚШ президенті Дональд Трамп ХАМАС-тың шешім қабылдауын ұзаққа созбауға шақырып, «кідіріс жасауға жол берілмейтінін» мәлімдеді.

ХАМАС тез әрекет етуі керек, әйтпесе барлық шарттар жойылады. Мұны тез жасайық, - деп жазды ол Truth Social желісіндегі жазбасында.

Трамптың айтуынша, Израиль АҚШ-пен бірлесіп дайындалған жоспар аясында «әскерлердің бастапқы шегіну сызығына» келіскен.

20 тармақтан тұратын бейбіт келісім жобасы бойынша ХАМАС ұстаған 20 израильдік кепілді, сондай-ақ қаза тапқандардың сүйектерін босатуы тиіс. Өз кезегінде Израиль Газадағы әскери әрекеттерін тоқтатуға міндеттеледі.

Израиль Қорғаныс армиясы X платформасында: «Трамптың кепілге алу жоспарының бірінші кезеңін жүзеге асыруға дайындық күшейтілді», - деп хабарлады.

ХАМАС жоспардың кейбір тармақтарымен келіскенмен, басты мәселе – қарусыздану талабына қарсы. Бұл – Израильдің негізгі шарты.

Қазіргі келіссөздер Египет астанасы Каирде дүйсенбі күні басталмақ. Сарапшылар екіжақты сенімсіздік пен ішкі саяси қысымның келісімге кедергі келтіруі мүмкін екенін айтады.

