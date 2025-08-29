Несие беру қатаңдатылуы мүмкін: Не өзгереді?

Қазақстанда тұтынушылық несие алу талаптары қатаңдатылуы мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов мәлімдеді.
Айтуынша, қаржы реттеушісі несиелеу нарығында кредиттік нарықтағы шамадан тыс қызуды тежеуді жоспарлап отыр.
Қарыз жүктемесінің коэффициенті мен қарыздың табысқа қатынасы сияқты өзге де құралдар енгізілуде. Бұл тұтынушылық несиелеу сегментіндегі қызып кетуді төмендетуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ агенттік қарыз алушыларды, әсіресе несиелері бойынша мерзімі өткен берешегі бар азаматтарды неғұрлым қатаң бағалау шараларын енгізуді жоспарлап отыр, - деп атап өтті Тимур Сүлейменов Ұлттық банкте өткен баспасөз мәслихатында.
