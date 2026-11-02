Несие алу азайғанымен, қарыз өсуде: Ипотека мен банктерде не болып жатыр?
Қазақстандықтар жаңа кредиттерді аз ала бастады, бірақ банктер алдындағы жалпы қарыз өсуін жалғастыруда. Қазан айының басына қарай ол 26,7 трлн теңгеге жетті. Ипотека бойынша мөлшерлемелер өсті, ал әдеттегі кредиттер бойынша бұрынғы деңгейде қалды. Мұндай деректерді Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қыркүйек айында банктер халыққа 1,6 трлн теңгеге жаңа кредит берді. Бұл өткен жылдың қыркүйегімен салыстырғанда 8,8%-ға аз. Негізгі төмендеу кепілсіз тұтынушылық заемдарға тиесілі болды, оларды беру 7,6%-ға қысқарды.
Оған қарамастан, халықтың өтелмеген кредиттерінің жалпы сомасы бір айда 0,7%-ға, ал жыл басынан бері 7,6%-ға ұлғайды.
Қазақстандықтар банктерге қанша қарыз?
1 қазандағы жағдай бойынша халықтың борышы былайша бөлінді:
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Тұтынушылық кредиттер: 17,7 трлн теңге. Жыл басынан бері сома 6,5%-ға өсті.
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Ипотека: 7,9 трлн теңге. Жыл басынан бергі өсім 12,9%-ды құрады.
Сөз мерзімі өткен төлемдері бар борыш туралы емес, әлі де өтелуі тиіс қолданыстағы кредиттердің жалпы сомасы туралы болып отыр.
Ипотека қымбаттады ма?
Қыркүйекте ұлттық валютада халыққа берілген жаңа кредиттер бойынша орташа өлшенген мөлшерлеме 20,6%-ды құрады. Бір ай ішінде ол өзгерген жоқ. Ипотекалық заемдар бойынша мөлшерлеме 0,3 пайыздық тармаққа өсіп, 11%-ға жетті. Бұл барлық қарыз алушылар үшін бірыңғай мөлшерлемелер емес, берілген кредиттер бойынша орташа көрсеткіштер. Нақты шарттар банкке және кредит бағдарламасына байланысты болады.
Мерзімі өткен кредиттер қанша?
Қазан айының басында 90 күннен астам мерзімі өтіп кеткен банктік кредиттер көлемі 1,8 трлн теңгеге жетті. Олардың үлесі 3,9%-ды құрап, бір айда 0,1 пайыздық тармаққа төмендеді. Бұл деректер бүкіл банк секторына қатысты және бизнестің де кредиттерін қамтиды. Халықтың проблемалық заемдарының бөлек сомасын реттеуші жарияланған шолуда келтірмеді.
Ал қазақстандықтардың жинақтары ше?
Кредиттік борыштың өсуі фонында халықтың банктік салымдары да ұлғайып келеді. 1 қазанға қарай олардың көлемі 28,6 трлн теңгеге жетіп, қыркүйек айында 0,2%-ға артты. Жеке тұлғалардың теңгедегі мерзімді депозитері бойынша орташа өлшенген мөлшерлеме 14,7%-ға дейін өсті.
Банктер қанша тапты?
2026 жылдың тоғыз айында Қазақстан банктері 1,812 трлн теңге таза пайда алды. Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда бұл көрсеткіш 11,6%-ға төмендеді. Банктердің жиынтық активтері жыл басынан бері 8,6%-ға өсіп, 76,8 трлн теңгені құрады.
1 қазандағы жағдай бойынша Қазақстанда барлығы 23 екінші деңгейдегі банк жұмыс істеді.
Айта кетейік, бұған дейін пәтер, ипотека және бизнеске қатысты неке шартын жасасу кезінде нені ескеру керек екені хабарланды.
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