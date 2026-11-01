Дастан Сәтбаев жарақатына байланысты «Бернли» сапынан тағы да шығып қалды
18 жастағы шабуылшы сан бұлшықетін жарақаттап алған. Оның алаңға оралуына кемінде алты апта қажет.
Қазақстан ұлттық футбол құрамасының шабуылшысы Дастан Сәтбаев Англияның «Бернли» клубының Чемпионшиптегі кезекті матчына қатысатын ойыншылар тізіміне енбеді.
31 қазан, сенбі күні «Бернли» өз алаңындағы «Терф Мур» стадионында «Портсмутты» қабылдады. Чемпионшиптің 13-туры аясындағы кездесу 0:0 есебімен аяқталды. Бұл матч швейцариялық Фабио Челестини үшін «Бернли» бас бапкері ретіндегі алғашқы ойын болды.
Сәтбаев матчқа өтінім берілген ойыншылар қатарына қосылмады. Клуб бұл жөнінде ресми түсініктеме берген жоқ. Алайда бұған дейін БАҚ-та футболшының жарақат алғаны туралы ақпарат тараған. NUR.KZ мәліметінше, ол санның артқы бөлігіндегі бұлшықетін зақымдап алған.
2 қыркүйекте де Сәтбаев жарақатына байланысты алаңнан тыс қалған еді. Ол 10 қазанда қайтадан ойынға оралды. Спорт комментаторы Ермұхамед Мәуленнің мәліметінше, бұл жолы футболшының толық қалпына келуіне кемінде алты апта қажет.
Осы себепті 18 жастағы шабуылшы бастапқыда кеңейтілген тізімге енгенімен, Қазақстан құрамасының қараша айындағы Ұлттар лигасы матчтарына қатысатын түпкілікті құрамына қосылмады.
«Портсмутпен» тең түскеннен кейін «Бернлидің» еншісінде тоғыз ұпай бар. Команда турнир кестесінде 22-орында қалып, төменгі лигаға түсіп қалу аймағында тұр.
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