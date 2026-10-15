Қарыз алушы қайтыс болса, ипотеканы кім төлейді? – Қаржы нарығын реттеу агенттігі түсіндірді
Мұрагерлер ипотеканы қалай және қанша көлемде төлейді?
Қарыз алушы қайтыс болғаннан кейін ипотека кешірілмейді, оны мұрагерлер төлейтін болады. Бірақ бұл сома оларға тиген мүліктің құнынан аспауы тиіс. Бұл туралы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Азаматтық кодекске сәйкес мұрагерлік осылай ұйымдастырылған. Адам қайтыс болған адамның мүлкін ғана емес, оның қарыздарын да алады, сондықтан ипотекалық баспанамен бірге мұрагер банк алдындағы міндеттемелерді де қабылдайды.
Егер мұрагер бірнешеу болса, банк ақшаны кез келгенінен талап ете алады. Бұл жерде олардың әрқайсысы өзіне тиесілі үлестің құны шегінде өтейді.
Баспана қарыз толық өтелгенге дейін банкте кепілде қала береді.
Егер шартта қосалқы қарыз алушылар болса, олардың міндеттемелері онда көрсетілген көлемде сақталады. Кепілгерлік пен кепілдік, егер заңда немесе шартта өзгеше көзделмесе, қарыздың өзімен бірге тоқтатылады.
Қарыз алушы қайтыс болғаннан кейін төлемдер қалай жүреді?
Жалпы ереже бойынша мұраны рәсімдеуге 6 ай уақыт беріледі. Осы уақыт ішінде банк мұрагерлердің кім екені анықталғанша, сыйақы, мерзімі өткені үшін айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептеуді тоқтата тұру мәселесін қарастыруы тиіс.
Мұраға кіргеннен кейін несие бұрынғы келісімшарт пен кестеге сәйкес ары қарай төленеді.
Қарыз алушының қайтыс болуының өзі банкке бүкіл соманы мерзімінен бұрын қайтаруды талап етуге құқық бермейді. Мұндай талап тек заңда және қарыз шартында көрсетілген жағдайларда ғана мүмкін болады.
Мұрагерлер мұраны қабылдағанымен, баспананы өз атына рәсімдеуге асықпайтын кездері де болады. Мұндай жағдайда банк бұл тіркеуді мәжбүрлі түрде талап етуге құқылы.
Егер мұрагерлер болмаса не болады?
Мұрагерлер болмаса немесе олардың барлығы мұрадан бас тартса, мүлік иесіз (мұрагерсіз) деп танылып, коммуналдық меншікке беріледі. Бұл кезде банк алдындағы қарыз жойылып кетпейді және несие беруші (банк) заңда белгіленген тәртіппен өз талаптарын қоя алады.
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