Несие алсаң – жәрдемсіз қаласың: Министр жаңа құжатты түсіндірді

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова несие алған отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек (АСП) көрсетуге қатысты бастаманы түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Кеңесші құжат "Ашық нормативтік-құқықтық актілер" сайтында жарияланды. Жобада несие алатын отбасылар АСП-дан айырылып қалуы мүмкін екені көрсетілген.
Министрдің айтуынша, жобаның логикасы қарапайым: Несие алып, оны АСП арқылы өтеуге болмайды. Сол уақытта отбасының займдарды өтеуге кететін шығындары есепке алынады.
Мысалы, үш адамнан тұратын отбасы 3 миллион теңге несие алды делік. Тоқсанға қайта есептегенде бұл бір миллион немесе әр отбасы мүшесіне 300 мың теңге болады. Бұл кедейлік шегінен жоғары, сондықтан мұндай отбасы АСП алмайды. Ал егер несие сомасы аз болса, мысалы 300 мың теңге, есептеу бойынша табыс кедейлік шегінен төмен болып шығады. Сол кезде АСП тағайындалады, — деп түсіндірді министр.
Сонымен қатар, Светлана Жақыпова бұл ипотекалық несиеге қатысты емес екенін нақтылады.
Министр атап өткендей, құжат әлі нормативтік акт емес, ол әзірше тек қоғамға ақпарат беру және талқылау үшін ұсынылған.
Біз фокус-топтарды — көпбалалы аналар, сарапшылар, экономистерді тартамыз. Бүгінде отбасының цифрлық картасы мінез-құлық факторын көрсетеді, бұл тікелей әлеуметтік әділдік жүйесіне әсер етеді, - деді Жақыпова.
Еске салайық, бұған дейін министр кейбір қазақстандықтар зейнетақыларын қайтаруға міндеттелетінін айтқан болатын.