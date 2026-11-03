Непалда екі тікұшақ соқтығысып, шетелдік жолаушы қаза тапты
Непалда қонайын деп жатқан екі тікұшақ соқтығысты.
Непалда екі тікұшақтың соқтығысуы салдарынан Үндістаннан келген жолаушы қаза тапты. Бұл туралы Трибхуван халықаралық әуежайы мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Апат 2026 жылдың 3 қарашасында жергілікті уақыт бойынша сағат 08:12 шамасында Солукхумбу ауданындағы Пхериче елді мекенінде болды. Екі AS350 тікұшағы да қонуға бет алған еді.
Air Dynasty Heli Service борты Лукла әуежайынан ұшып келген. Ал Fishtail Air тікұшағы Горакшептен бағыт алып, екі шетелдік азаматты тасымалдаған.
Әуе апатынан Fishtail Air тікұшағының жолаушысы – Үндістан азаматы Васант Кумар Баларамуду қаза тапты. Құтқарушылар оның денесін Луклаға жеткізді.
Екінші жолаушы – Жаңа Зеландия азаматы Шайлеш Кишан Патель мен тікұшақ командирі Рабиндра Прадхан Mediciti ауруханасына эвакуацияланды. Әуежайдың баспасөз хабарламасында олардың жарақаттарының ауырлық дәрежесі нақтыланбады.
Хабарламада соқтығысу себебі де аталмаған. Ресми релиз тікұшақтардың қону кезінде соқтығысқанын растағанымен, оқиғаның нақты қалай болғанын әзірге жариялаған жоқ.
BREAKING: Two helicopters operated by Fishtail Air and Dynasty Air collided while landing at Pheriche helipad in Solukhumbu. Authorities said the helicopters’ rotor blades struck each other during the landing process. Further details about the incident are awaited. Video ©: Webcam Nepal.— Everest Today (@EverestToday) November 3, 2026
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