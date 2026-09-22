Неміс ғалымдары 2050 жылға қарай деменциямен ауыратындар саны өсетінін болжады
Германияда деменциямен ауыратын адамдар санының артатыны болжанып отыр.
Германияда шамамен 1,8 миллион адам деменциямен өмір сүреді. Олардың басым бөлігі – 65 жастан асқандар. Алдағы уақытта науқастар саны айтарлықтай артуы мүмкін.
Неміс Альцгеймер ауруымен күрес қоғамының жаңа есептеулері бойынша, егер тиімді ем табылмаса, 2050 жылға қарай Германиядағы деменциямен ауыратын адамдар саны 2,3-2,6 миллионға дейін өсуі мүмкін.
Науқастар ең көп шоғырланған аймақтар
Деменциямен ауыратын адамдардың ең көп саны Германияның ең халқы тығыз қоныстанған федералды жері – Солтүстік Рейн – Вестфалияға тиесілі. Одан кейін Бавария мен Баден-Вюртемберг.
Алайда науқастардың абсолютті санын емес, халық санына шаққандағы үлесін есепке алсақ, жағдай басқаша көрінеді. Ең жоғары көрсеткіштер тұрғындарының орташа жасы үлкенірек елдің шығыс бөлігінде тіркелген.
Саксония мен Саксония-Анхальтта деменциямен ауыратындардың үлесі 2,6%-ды, ал Тюрингияда 2,5%-ды құрайды.
Ең төменгі көрсеткіштер тұрғындары салыстырмалы түрде жас ірі қалаларда байқалады. Гамбургте бұл үлес 1,7%-ды, Берлинде 1,8%-ды құрайды.
Альцгеймер ауруы қаншалықты жиі кездеседі?
Германиядағы деменциямен ауыратын адамдардың шамамен үштен екісі деменцияның ең кең таралған түрі – Альцгеймер ауруынан зардап шегеді.
Бұл ауру миды зақымдап, ойлау, сөйлеу, бағдар таба білу және шешім қабылдау қабілеттерін қоса алғанда, когнитивті функциялардың біртіндеп жоғалуына әкеп соғуы мүмкін.
65 жасқа толмаған науқастар саны қанша?
Деменция көбінесе егде жастағы адамдар арасында жиі кездессе де, бұл ауру жас пациенттерден де анықталады.
Бағалаулар бойынша, Германиядағы деменциямен ауыратындардың шамамен 5%-ы немесе 85 мыңға жуық адам 65 жасқа толмай жатып сырқаттанған.
Мамандардың пікірінше, өмір сүру ұзақтығының артуы елдегі деменциямен ауыратын адамдар санының тағы да өсуіне әкеп соғуы мүмкін.
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