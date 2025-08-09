Найзағай, бұршақ: 16 өңірде дауылды ескерту жарияланды

Ертең, 10 тамызда еліміздің 16 өңірінде дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасап.
Синоптиктердің болжамынша, Ақтөбе, Маңғыстау, Абай, Шығыс Қазақстан, Ұлытау, Ақмола, Қарағанды, Жамбыл, Қызылорда, Атырау, Жетісу, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қостанай және Түркістан облыстарында найзағай, күшті жел, бұршақ, тұман, сондай-ақ төтенше өрт қаупі күтіледі.
Ақтөбе облысында найзағай, бұршақ, дауыл, 15-18 м/с жел.
Маңғыстау облысында найзағай, 38°С аптап ыстық, өрт қаупі жоғары.
Абай және ШҚО аумақтарында найзағай, тұман, 15-20 м/с жел, өрт қаупі.
Түркістан облысында 40°С аптап ыстық, төтенше өрт қаупі.
Бірқатар аймақтарда желдің екпіні 20-28 м/с-қа дейін жетеді.
Төтенше жағдайлар қызметі тұрғындарға ауа райы қолайсыздығына байланысты сақтық шараларын қатаң ұстануды ескертеді.