"NATO-lite": Мелони Украинаға жедел көмек көрсету жоспарын ұсынады

Италия премьер-министрі Джорджия Мелони Украинаға көмек көрсетудің жаңа механизмін ұсынды, ол Ресей агрессиясы қайталанған жағдайда бір күн ішінде әскери және экономикалық қолдау көрсетуді көздейді. Еуропалық көшбасшылар одақтастарды 24 сағат ішінде жауап беруге міндеттейтін жаңа қауіпсіздік кепілдіктерін енгізу мүмкіндігін қазірдің өзінде талқылап жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Bloomberg агенттігіне сілтеме жасап.
Мелони "NATO-lite" деп аталатын механизмді ұсынды - Украинаның Солтүстік Атлантикалық альянстағы ресми мүшелігінсіз ұжымдық қорғаныс. Идея – жаңа қауіп төнген жағдайда одақтастардың әрекетін жылдам үйлестіруді қамтамасыз ету. Бұл жоспарда Киевке әскери қолдау көрсету, экономикалық көмек көрсету, армияны нығайту және Мәскеуге қарсы қосымша санкциялар енгізу қарастырылған.
НАТО немесе жекелеген елдер Украинаны қорғауға міндеттеме алуы мүмкін, - деді Мелони.
Оның пікірінше, мұндай көзқарас альянсқа қосылудың ресми рәсімдерін күтпей-ақ, соғыс қайта басталатын болса, оған тезірек және тиімдірек жауап беруге мүмкіндік береді.