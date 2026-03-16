NASA сәуірде астронавтарды Айға ұшырмақ
NASA Artemis II миссиясын сәуірдің басында іске қосуды жоспарлап отыр
АҚШ-тың ғарыш агенттігі NASA Айға Artemis II mission миссиясын сәуір айының басында ұшыруды жоспарлап отыр. Бұл – соңғы 50 жылдан астам уақыттан бері астронавтардың Айды айналып ұшатын алғашқы сапары болмақ, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
BBC News хабарлауынша, бастапқыда зымыранды наурыз айында ұшыру жоспарланған. Алайда тексеру кезінде гелийдің ағып кетуі анықталып, зымыран жөндеу үшін Флорида штатындағы Kennedy Space Center кешеніндегі құрастыру ғимаратына қайтарылған.
NASA мамандары ақау толық жойылғанын айтып, зымыранды 19 наурызда қайтадан ұшыру алаңына шығаруды жоспарлап отыр. Ең ерте мүмкін болатын ұшыру күні – 1 сәуір.
Миссия экипажының құрамына америкалық астронавтар Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch және канадалық астронавт Jeremy Hansen кіреді.
Олар NASA-ның жаңа ауыр зымыраны – Space Launch System және Orion spacecraft кемесімен ұшатын алғашқы адамдар болады.
10 күнге жоспарланған миссия барысында экипаж Айдың Жерден көрінбейтін арғы бетіне дейін ұшып барып, қайта оралады.
NASA өкілдері миссияның тәуекелдері бар екенін де атап өтті. Агенттік жаңа зымырандарды әзірлеу кезінде қауіп-қатерлерді мұқият талдап, оларды азайту үшін барлық шара қабылданып жатқанын мәлімдеді.
Айта кетейік, Artemis program бағдарламасы бұрын да бірнеше рет кейінге қалдырылған. Бұған дейінгі сынақ миссиясында зымыран мен капсула Айды адамдарсыз айналып ұшқан еді. NASA Artemis II миссиясын 2026 жылдың сәуір айының соңына дейін ұшыруды мақсат етіп отыр.
