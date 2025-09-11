NASA Қытай азаматтарының ғарыштық бағдарламаларға қатысуына тыйым салды

NASA Қытай азаматтарының агенттіктің ғарыштық бағдарламаларына қатысуына шектеу қойды. Бұл туралы Bloomberg жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұған дейін тыйым тек АҚШ визасы жоқ Қытай азаматтарына қатысты болса, енді агенттік дерекқорларына кіру, ғылыми кеңестерге қатысу және қолданыстағы визасы бар ҚХР азаматтарына да шектеу енгізілді.
NASA жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Қытай азаматтарына қатысты ішкі шаралар қабылдады. Бұл біздің нысандарға, материалдарға және желілерге физикалық әрі киберқолжетімділікті шектеуді қамтиды, – деді агенттік баспасөз қызметінің жетекшісі Бетани Стивенс.
NASA әкімшісінің міндетін атқарушы Шон Даффи агенттіктің басты мақсаты – Дональд Трамптың президенттік мерзімі аяқталғанға дейін америкалық ғарышкерлерді Айға қондыру екенін атап өтті.