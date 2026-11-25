Нариман Құрбанов Мәскеудегі халықаралық турнирде топ жарды
Отандасымыз ат снарядындағы жаттығуда 15,066 ұпай жинап, жарыс жеңімпазы атанды.
25 Қараша 2026, 22:53
БӨЛІСУ
25 Қараша 2026, 22:5325 Қараша 2026, 22:53
48Фото: Ұлттық олимпиада комитеті
Қазақстандық гимнаст Нариман Құрбанов Ресей астанасы Мәскеуде өтіп жатқан халықаралық турнирде алтын медаль жеңіп алды.
Отандасымыз ат снарядындағы жаттығуда 15,066 ұпай жинап, жарыс жеңімпазы атанды.
Екінші орынды 14,300 ұпай еншілеген ресейлік Ранель Сафиуллин иеленді. Ал тағы бір ресейлік гимнаст Даниел Маринов 13,866 ұпаймен қола жүлдеге қол жеткізді.
Ең оқылған:
- Астана, Алматы және Шымкентте алдағы үш күнде күн күрт суытады
- ҚТЖ-ның жаңа басшысы тағайындалды
- Алматыда танысын өлтіріп, мәйітін жертөлеге жасырған күдікті ұсталды
- Бибігүл Жексенбай Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның төрағасы болды
- Ақылы курсқа бармай-ақ әзір болу: Қазақстандық оқушылар ҰБТ-ға қай жерде тегін дайындала алады?