Наразылық күшейген Боливияда төтенше жағдай жарияланды
Елдің бірнеше өңірінде наразылық акциялары күшейіп, қауіпсіздік шаралары қатаңдатылды.
Боливия президенті Родриго Пас елде 90 күнге төтенше жағдай режимін енгізіп, бірнеше аптадан бері ел өмірін тұралатып тұрған үкіметке қарсы блок-бекеттерді жою үшін әскер мен полицияны жұмылдырды.
Алты аптадан астам уақыт бойы кәсіподақтар, байырғы халық өкілдері мен кока өсіруші фермерлер елдің әр өңірінде наразылық акцияларын өткізіп келеді. Олар жолдарды жауып, құрылыс қалдықтарынан, бөренелер мен қоқыстан тосқауылдар орнатқан. Наразылар үкіметтің экономикалық саясатына қарсы шығып, саяси өзгерістерді талап етуде.
Блокадалардың салдарынан ірі қалаларда жанармай, азық-түлік және дәрі-дәрмек тапшылығы байқалды. Экономика айтарлықтай шығынға ұшырап, дағдарыс билікке бір жылға жетер-жетпес уақыт бұрын келген үкіметке қысымды күшейтіп отыр.
Президенттің үндеуінен кейін күштік құрылымдар жолдарды тазарту операциясын бастады. 2026 жылғы 21 маусымда The Guardian басылымы Эль-Альто қаласында әскери және полиция колонналарының жүргенін, ал бульдозерлердің баррикадаларды бұзуға кіріскенін жазды.
Тұрғындардың бір бөлігі жолдардың ашылып, көлік қозғалысының қалыпқа келуін қолдады. Алайда наразылық шаралары әлі де жалғасып жатыр. Ел бойынша 40-тан астам блок-бекет сақталып отыр.
Билік өз әрекеттерін қоғамдық тәртіпті қалпына келтіру және халықтың негізгі қызметтерге қолжетімділігін қамтамасыз ету қажеттілігімен түсіндіруде. Ал наразылар президенттің отставкаға кетуін және жүргізіліп жатқан реформаларды қайта қарауды талап етеді.
Дағдарыс аясында бұрынғы президент Эво Моралеске қатысты да айыптаулар айтылуда. Билік оны наразылықтарды ұйымдастыруы мүмкін тұлғалардың бірі деп санайды. Алайда Эво Моралес бұл айыптауларды жоққа шығарды.
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