Мьянма жағалауында 500-ден астам жолаушысы бар екі кеме жоғалып кетті
Мамандардың айтуынша, адамдар теңізге жүзуге қолайсыз маусымда жолға шыққан. Өңірдегі нөсер жауын мен су тасқыны жағдайды одан әрі қиындатқан.
17 Шілде 2026, 08:44
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