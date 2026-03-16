Мьянма өкілі: Референдум тәжірибесі басқа елдерге пайдалы болуы мүмкін
Халықаралық миссиялардың өкілдері 15 наурызда Қазақстанда өткен республикалық референдумға қатысты өз бағалауларымен бөлісуді жалғастыруда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мьянма Республикасы Одақтық сайлау комиссиясының комиссары Тан Хтут Тейн конституциялық өзгерістерді талқылауға азаматтардың жоғары қызығушылық танытқанын атап өтті және Қазақстандағы референдум тәжірибесі басқа елдер үшін пайдалы болатынын айтты.
Оның сөзінше, бақылаушылар миссиясы қоғамдық реакцияны және азаматтардың конституциялық өзгерістерді талқылауға белсенді қатысуын мұқият бақылаған.
Мен осы процеспен байланысты бірнеше аспектіні талқылағым келеді. Біз байқағанымыз, қоғамдық талқылау азаматтар тарапынан белсенді қызығушылықпен өтті. Халық осы өзгерістерге және жаңа Конституцияның мемлекет мүддесіне қалай қызмет ететініне үлкен қызығушылық танытты, - деді Тан Хтут Тейн.
Ол елдің болашағын конституциялық өзгерістер арқылы талқылау мемлекетті дамытудағы маңызды элемент екенін атап өтті.
Мұндай процестер елдің жақсы болашағына жол ашатынына үміт бар, - деді Мьянма сайлау комиссиясының өкілі.
Оның айтуынша, халықаралық бақылаушылар миссиясына қатысу көптеген тәжірибе жинауға мүмкіндік берді, бұл тәжірибе кейінгі уақытта өз елінде қолданылуы мүмкін.
Біз көп сабақ алдық және бұл тәжірибені өз елімізде пайдалануды жоспарлап отырмыз, - деді Тан Хтут Тейн.
Сонымен қатар, ол Қазақстан тарапына референдумды халықаралық бақылау миссиясында бақылауға қатысуға шақырғаны үшін алғысын білдіріп, елдер арасындағы сайлау процестерін ұйымдастыру тәжірибесін бөлісудің маңызды екенін атап өтті.
