Мутацияланған құс тұмауы COVID-19-дан да ауқымды пандемия туғызуы мүмкін – Reuters

Құс тұмауы вирусының мутацияға ұшырауы адамзат үшін жаңа қауіп төндіруі мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Франциядағы Пастер институтының тыныс жолдары инфекциялары орталығының директоры Мари-Анн Рамей-Велти Reuters агенттігіне берген сұхбатында H5 штаммы адамнан адамға жұғатын қасиетке ие болса, оның салдары COVID-19 пандемиясынан да ауыр болуы ықтимал екенін айтты.
Біз вирус сүтқоректілерге, соның ішінде адамдарға бейімделіп, адамнан адамға таралады деп қорқамыз. Ондай жағдайда ол пандемияға айналуы мүмкін, - деді маман.
Сарапшының айтуынша:
- H5 тұмауына қарсы адамдарда табиғи иммунитет жоқ,
- вирустың қауіптілігі жоғары, әсіресе балалар мен дені сау ересектерге де қатер төндіруі мүмкін.
Дегенмен, Рамей-Велти қазіргі вакциналық технологиялар мұндай қауіпке жаһандық дайындықты айтарлықтай жақсартқанын атап өтті. Құс тұмауына қарсы вакциналардың прототиптері бар, оларды жылдам бейімдеп, жаппай өндіру мүмкіндігі қалыптасқан.
Бұған қоса, Medical Xpress 10 қазанда жариялаған зерттеу шикі сүттен жасалған кейбір ірімшіктерде құс тұмауының өміршең вирусы болуы ықтимал екенін көрсетті. Бұл тағам қауіпсіздігіне қатысты жаңа сұрақтар туғызуда.