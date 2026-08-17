«Мұсылман елдерінің НАТО-сы» құрылып жатыр. Түркия, Сауд Арабиясы мен Пәкістанның жаңа әскери одағы нені өзгертеді?
17 Тамыз 2026, 20:44
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17 Тамыз 2026, 20:4417 Тамыз 2026, 20:44
124Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Түркия, Сауд Арабиясы және Пәкістан қорғаныс саласындағы ынтымақтастығын жаңа деңгейге көтерді. Үш елдің бұл қадамын кей сарапшылар «мұсылмандық НАТО» деп атап жүр.
Бірақ жаңа келісім шынымен НАТО секілді ірі әскери одаққа айнала ала ма? Бір мемлекетке шабуыл жасалса, қалғандары қорғай ма? Пәкістанның ядролық қаруы қандай рөл атқарады? Бұл ұйым Иран, Израильге қарсы бағытталған ба? Болашақта оған қай елдер қосылуы мүмкін бе?
Осы және өзге де сұрақтарға саясаттанушы Руслан Мақсат пен халықаралық қатынастар маманы Айнұр Ноғаева жауап берді.