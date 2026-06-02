Мұнай бағасы жоғары деңгейде сақталды: нарық Таяу Шығыстағы жағдайды бақылап отыр
Нарық Вашингтон мен Тегераннан келетін сигналдарды күтуде сақтық танытуын жалғастыруда.
Мұнай бағасы сейсенбі күні алдыңғы сауда сессиясындағы күрт өсімнен кейін тұрақтанды.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен байланыстар жалғасып жатқанын мәлімдеген болатын. Алайда Иранның Tasnim агенттігі Тегеран мен Вашингтон арасындағы жанама келіссөздердің тоқтатылғанын хабарлап, нарықтағы белгісіздікті күшейтті.
Brent маркалы мұнай фьючерстері 6 центке (0,06%) өсіп, барреліне 95,04 долларға жетті. Ал WTI маркалы мұнай 17 центке (0,18%) арзандап, барреліне 91,99 доллар болды.
Дүйсенбі күні екі эталондық мұнай сорты да 5 пайыздан астам қымбаттаған еді. Алайда америкалық тараптың мәлімдемелерінен кейін өсімнің бір бөлігі жоғалды. Трамп Иран тарапынан келіссөздердің тоқтатылғаны жөнінде ақпараттан хабарсыз екенін айтып, сондай-ақ Израильдің Ливанның оңтүстігіндегі операцияға дайындалған әскерлерін шегіндіруге келіскенін мәлімдеді.
CNBC арнасына берген сұхбатында АҚШ президенті келіссөздер үдерісінің тоқтатылуы мүмкін екенін жоққа шығармады. Алайда сол күні кейінірек әлеуметтік желідегі жазбасында Иранмен диалог жалғасып жатқанын айтты. Сонымен қатар ABC News арнасына берген сұхбатында Трамп атысты тоқтату режимін ұзарту және Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасын қайта жандандыру жөніндегі келісімге келесі аптада қол жеткізуге үміттенетінін жеткізді.
Қазір нарық АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздерде нақты ілгерілеу бар ма, әлде сәтсіздік белгілері байқала ма деген мәселеге назар аударып отыр. Бұдан бөлек, тараптардың риторикасы, әсіресе Иранның Ормуз бұғазы жөніндегі мәлімдемелері және осы бағыттағы танкерлер қозғалысы маңызды рөл атқарады, – деді KCM Trade компаниясының бас нарықтық талдаушысы Тим Уотерер.
Оның айтуынша, мұнай бағасының алдағы динамикасы геосаяси тәуекелдерге байланысты үстеме бағаның сақталуына немесе келіссөздер ілгерілеген сайын біртіндеп төмендеуіне тәуелді болады.
Нарыққа әсер еткен қосымша факторлардың бірі – дүйсенбі күні Израиль мен Ливандағы «Хезболла» қозғалысы арасында жарияланған ішінара бітім. Бұл бұған дейін Иранның қатысуымен кең ауқымды текетіреске ұласқан қақтығыстың белгілі бір деңгейде бәсеңдей бастағанын көрсетуі мүмкін.
Таяу Шығыстан қарама-қайшы ақпараттар келіп тұрған кезде мұнай нарығы жоғары құбылмалылықты сақтайды. Шиеленістің тұрақты түрде төмендеуі тек бейбіт келісімге қарай нақты қадамдар байқалған жағдайда ғана мүмкін болады, – деді IG компаниясының сарапшысы Тони Сикамор.
Қақтығыс басталғалы Иран Парсы шығанағы арқылы өтетін ирандық емес жеткізілімдердің басым бөлігін іс жүзінде шектеді. Бұл әлемдік мұнай мен сұйытылған табиғи газ тасымалының шамамен 20 пайызына әсер етіп, энергия тасымалдаушылары бағасының 50 пайыздан астам өсуіне себеп болды.
Сонымен қатар мамыр айында АҚШ мұнайының экспорты тәулігіне рекордтық 5,6 миллион баррельге жетті. Жеткізілім көлемінің артуына Таяу Шығыстағы дағдарыс жағдайында Азия мен Еуропадағы мұнай өңдеу зауыттарының жоғары сұранысы ықпал етті.
Reuters агенттігінің алдын ала сауалнамасына сәйкес, 29 мамырда аяқталған аптада АҚШ-тағы шикі мұнай қоры шамамен 3,6 миллион баррельге қысқаруы мүмкін. Сарапшылар бензин мен дистиллят қорларының да азаюын күтуде.
Дүйсенбі күні Афинада жиналған әлемдегі ірі кеме қатынасы компанияларының өкілдері АҚШ пен Иран арасындағы кез келген келісім Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасының қауіпсіздігіне нақты кепілдіктер беруі тиіс екенін атап өтті. Бұл тасымалдаушылардың қалыпты жұмыс режиміне қайта оралуына мүмкіндік береді.
