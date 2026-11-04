Мұнай бағасы төмендеуін жалғастыруда: Brent пен WTI құны қанша?

4 Қараша 2026, 10:17
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы 4 Қараша 2026, 10:17
4 Қараша 2026, 10:17
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

Қарашаның 4-і күні таңертең әлемдік мұнай бағасы төмендеуін жалғастыруда. Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 103,51 доллар болса, америкалық WTI маркасы 95.21 долларға саудаланып жатыр.

Биржалық котировкаларға сәйкес, қаңтар айындағы Brent мұнай фьючерстері 0,09%-ға арзандады. Сауда барысында баға бір баррель үшін 102,57 мен 104,94 доллар аралығында құбылды. Ал желтоқсандық WTI фьючерстері 0,92%-ға төмендеді. Ең төменгі баға 94,93 доллар болса, ең жоғары көрсеткіш 97,11 долларға жетті.

Мұнай нарығы АҚШ-тағы аралық сайлау нәтижелерін және Иранмен қақтығысты реттеу перспективаларын жіті бақылап отыр.

Дипломатиялық келісім болады деген үміт бағаға қысым көрсетуде, алайда Ормуз бұғазы маңындағы шиеленіс әлі де сақталып отыр. Бейбіт заманда әлемдік мұнай жеткізілімдерінің шамамен бестен бірі осы бағыт арқылы өтетін.

Кеше ғана Brent маркалы мұнайы сауда-саттықты бір баррель үшін 103,60 доллар деңгейінде аяқтап, шамамен төрт аптадағы ең төменгі мәніне дейін түскен болатын.

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