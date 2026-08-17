Мұнай бағасы қайта қымбаттап жатыр
Ормуз бұғазы нарық үшін жаңа тәуекел нүктесіне айналды.
Мұнай бағасы аптаның басында өсті. Бұған АҚШ пен Иран арасындағы бейбіт келіссөздердің жақын арада қайта басталуына деген үміттің әлсіреуі және Ормуз бұғазы арқылы теңіз тасымалының күрт баяулауы себеп болды.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, нарық қатысушылары геосаяси тәуекелдердің артуын мұнай бағасына қайта енгізе бастаған.
Сауда-саттықтың басында Brent маркалы мұнай фьючерстері шамамен 1 пайызға өсіп, барреліне 89,40 долларға жетті. Кейін баға 89,20 доллар болды. Бұл алдыңғы сауда күнінің жабылу бағасынан 72 центке жоғары. Ал америкалық WTI мұнайының бағасы 44 центке өсіп, барреліне 82,83 долларға жетті.
Өткен аптада Brent пен WTI бағасы 5 пайыздан астам қымбаттады. Бұған Абу-Даби ұлттық мұнай компаниясы (ADNOC) пайдаланатын танкерлерге жасалған шабуылдар мен Saudi Aramco мұнай өңдеу нысанына жасалған соққы әсер етті.
Нарыққа қысым жасаған тағы бір фактор – Тегеран мен Вашингтоннан келген мәлімдемелер. Иранның сыртқы істер министрі Аббас Аракчи демалыс күндері Тегеранның АҚШ-пен келіссөздерді қайта бастау туралы әзірге шешім қабылдамағанын айтты.
Ал АҚШ президенті Дональд Трамп жалғасып жатқан қақтығыс жағдайында америкалықтарды бензин бағасының біршама өсуіне дайын болуға шақырды.
Сингапурдағы Phillip Nova компаниясының нарықты талдау бөлімінің басшысы Приянка Сачдева мұнай бағасының тамыз айының басындағы ең төменгі деңгейден кейін қайта өсе бастағанын айтты. Оның пікірінше, бұған АҚШ пен Иран арасындағы қақтығысты тұрақты реттеу мүмкіндігіне деген үміттің әлсіреуі және нарыққа геосаяси тәуекел үстемесінің қайта келуі себеп болған.
Сарапшының айтуынша, мұнай бағасының одан әрі өсу мүмкіндігі әзірге шектеулі. Бағаның тағы да айтарлықтай көтерілуі үшін Ормуз бұғазындағы жағдайдың ушыққанына нақты дәлелдер, атап айтқанда танкерлердің немесе мұнай инфрақұрылымының зақымдануы қажет.
Ормуз бұғазындағы кеме қатынасы азайды
Кеме қатынасының жағдайы аймақтағы шиеленістің негізгі көрсеткіштерінің біріне айналды.
Kpler кемелерді бақылау жүйесінің мәліметінше, сенбі күні Ормуз бұғазы арқылы шикізат тасымалдайтын небәрі бес кеме өткен. Ал жексенбіде мұндай кемелер мүлдем тіркелмеген.
Салыстыру үшін, бұған дейінгі демалыс күндері бұғаз арқылы 31 шикізат тасымалдайтын кеме өткен.
Кеме қозғалысының азаюы мұнай жеткізіліміне қатысты алаңдаушылықты күшейтіп отыр. Әлемдік мұнай мен мұнай өнімдерінің едәуір бөлігі Ормуз бұғазы арқылы тасымалданатындықтан, танкерлер қозғалысының ұзақ уақытқа шектелуі әлемдік мұнай бағасына тікелей әсер етуі мүмкін.
Сонымен қатар Біріккен Араб Әмірліктері Иранды жұма күні бұғаз арқылы өткен ADNOC компаниясының үшінші кемесіне шабуыл жасады деп айыптады. Бұл туралы WAM мемлекеттік агенттігі хабарлады.
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