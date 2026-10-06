Мұнай бағасы жылдық өсімін 50%-дан асырды
Әлемдік нарықта мұнай бағасы өсім көрсетіп отыр. Brent маркалы мұнайдың бағасы 0,36%-ға өсіп, барреліне 100,69 долларға жетті.
Қыркүйек қорытындысы бойынша Brent бағасы 3,6%-ға өсті. Бір жыл ішінде мұнайдың бағасы 50%-дан астам өскен. Бұл мұнай қор нарығына әзірге айтарлықтай әсер еткен жоқ. S&P 500 индексі 0,09%-ға, Nasdaq 100 0,12%-ға өсті. Nasdaq ай ішінде 5,4% өсім көрсетті.
Азия нарықтарында Жапонияның Nikkei индексі 0,58%-ға көтеріліп, 70 мың пункттен асты. Бір айда индекс шамамен 6%-ға өскен. Ал Қытайдың CSI 300 индексі айлық көрсеткіш бойынша 5,8%-ға төмендеді.
Қазақстан қор биржасының KASE индексі 0,37%-ға өскенімен, бір айдағы көрсеткіші 2,4%-ға төмен болып отыр. Уран бағасы барреліне 89,70 доллар деңгейінде қалып, ай ішінде айтарлықтай өзгеріс көрсеткен жоқ.
Криптовалюта нарығында да төмендеу байқалды. Bitcoin 0,47%-ға, Ethereum 0,65%-ға, BNB 0,78%-ға арзандады. Дегенмен негізгі криптовалюталар бір ай бұрынғы деңгейден жоғары қалып отыр.
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