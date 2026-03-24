Мұнай бағасы $100-ден асты: Иран мен Израиль қақтығысы жаһандық дағдарысқа әкеле ме?
Қақтығыстың ушығуы және энергетикалық нарыққа төнген қауіп аясында Тегеран Трамптың келіссөздер туралы мәлімдемесін «фейк» деп жоққа шығарды.
Иран Израильге бірнеше мәрте зымыран соққысын жасап, соның салдарынан Тель-Авив пен елдің өзге аймақтарында әуе дабылы сиреналары қосылды. Бұл туралы Reuters агенттігі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Израиль әскери күштерінің мәліметінше, шабуыл кезінде әуе қорғаныс жүйелерінің жұмысына байланысты жарылыстардың дыбысы естілген. Елдің солтүстігінде зымырандарды тосып алғаннан кейін құлаған сынықтардан тұрғын үйлерге зақым келген. Қаза тапқандар туралы ақпарат жоқ.
Трамп келіссөздер туралы айтты: Иран жоққа шығарды
АҚШ президенті Дональд Трамп Вашингтон мен Тегеран Таяу Шығыстағы қақтығысты толық реттеу мәселесі бойынша «өте нәтижелі келіссөздер» жүргізді деп мәлімдеді. Оның айтуынша, дәл осы жағдай Иранның энергетикалық инфрақұрылымына соққы беруді бес күнге шегеруге себеп болған.
Алайда Тегеранда бұл мәлімдемелерді қатаң түрде жоққа шығарды. Иран парламентінің спикері Мохаммад Багер Қалибаф АҚШ-пен ешқандай келіссөз болмағанын айтып, мұндай сөздерді қаржы және мұнай нарықтарына ықпал етуге бағытталған «жалған ақпарат» деп атады.
Ислам революциясы сақшылар корпусы да (КСИР) Трамптың сөздерін «психологиялық операция» деп бағалап, оның Иранның іс-қимылына әсер етпейтінін мәлімдеді.
Мұнай қайтадан $100-ден асты: нарықтар шиеленіске жауап берді
Қарама-қайшы сигналдар аясында нарықтар күрт өзгеріске ұшырады. Бұған дейін Трамптың мәлімдемелері қор нарықтарының өсуіне және мұнай бағасының төмендеуіне әсер еткен еді. Алайда сейсенбі күні жағдай өзгерді.
Brent маркалы мұнай фьючерстері 4,2 пайызға өсіп, барреліне $104-ке жетті. Ал америкалық мұнай бағасы шамамен $92-ге дейін көтерілді. Бұл бір күн бұрынғы шамамен 10 пайыздық құлдыраудың бір бөлігін өтеді.
Сарапшылар жағдайдың әлі де өте тұрақсыз екенін айтады.
Негізгі факторлар тұрғысынан жағдай өте нәзік әрі жарылысқа жақын, – деді IG компаниясының сарапшысы Тони Сикамор.
Ормуз бұғазы факторы: әлем үшін басты қауіп
Нарықтарға қысым түсіріп отырған негізгі факторлардың бірі – Ормуз бұғазы. Бұл әлемдік мұнай мен газдың шамамен 20 пайызы өтетін стратегиялық бағыт. Иран 28 ақпанда қақтығыс басталғаннан кейін оны пайдалануды іс жүзінде шектеген.
Бұл өңірде кеме қатынасына төнген кез келген қауіп ұзақ мерзімді энергетикалық күйзеліс пен бүкіл әлемде жанармай бағасының өсуіне әкелуі мүмкін.
Трамптың мәлімдемесіне қарамастан, АҚШ пен Иран арасында тікелей келіссөздер болғаны жөнінде нақты дәлел жоқ. Дереккөздердің айтуынша, делдал ретінде Египет, Пәкістан және Парсы шығанағы елдері әрекет етіп отыр.
Келіссөздер осы аптада Исламабадта өтуі мүмкін деген ақпарат бар.
Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху өз кезегінде ел әскери операцияларды жалғастыратынын, бірақ Израильдің негізгі мүдделері сақталған жағдайда келісімге келу мүмкіндігін де жоққа шығармайтынын айтты.
АҚШ, Израиль және Иран арасындағы қақтығыс ақпан айының соңынан бері жалғасып келеді. Reuters деректеріне сәйкес, қаза тапқандар саны 2 мыңнан асып кеткен.
Иран бұған дейін өз инфрақұрылымына шабуыл жасалған жағдайда Таяу Шығыстағы АҚШ одақтастарының нысандарына соққы беретінін мәлімдеген. Бұл өңірлік ауқымды шиеленістің күшею қаупін арттырып отыр.
