Мұғалімдерге жаңа талап: ЖИ факультеттері ашылады
Оқу-ағарту министрлігінің кеңейтілген алқа отырысында білім беру саласының негізгі басымдықтары талқыланды.
Астанада Оқу-ағарту министрлігінің кеңейтілген алқа отырысы өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Іс-шараға ҚР Премьер-министрінің орынбасары – мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова, Парламент депутаттары, ҚР ұлттық ғылым академиясының вице-президенті Асқар Жұмаділдаев, сондай-ақ салалық қоғамдық ұйымдардың жетекшілері, өңірлік білім басқармаларының басшылары, мектеп директорлары мен педагогтер қатысты.
Отырыс барысында Аида Балаева білім беру – бұл әрбір адам үшін де, қоғам үшін де өте маңызды бағыт екенін айтты. Жаңа Конституция жобасында білім саласының мәні айқындалып, маңызды құндылық ретінде көрініс тапқанын атап өтті.
Сонымен қатар Премьер-министрдің орынбасары Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2030 жылға дейінгі кезеңді қамтитын «Қазақстан балалары» тұжырымдамасы қабылданғанын тілге тиек етті. Бұл құжат елдегі әрбір баланы қамтып, қауіпсіздікке, сапалы білімге, денсаулыққа, отбасыға және әлеуметтік қорғауға қатысты негізгі мемлекеттік шараларды бірыңғай жүйеге біріктіреді.
Жиында білім беру саласындағы жетістіктер де аталды. Қазақстан әлемдегі халық санына шаққанда оқушылар саны ең көп 10 елдің қатарына енген. Сонымен қатар алқа отырысында саладағы өзекті мәселелер туралы да сөз қозғалды.
Осы орайда Аида Балаева мектепке дейінгі және бастауыш білім беру сапасын арттыруды тапсырды. Мектеп оқулықтарына талдау жүргізіп, оларды балалардың жас ерекшеліктеріне сай әзірлеу керектігін және педагогтердің біліктілігін арттыру қажеттігін атап өтті.
Аида Балаеваның пікірінше, басты назарды балаларға аударып, олардың сыни ойлау қабілетін дамыту және алған білімін тәжірибеде қолдану дағдыларын қалыптастыру – басты міндет.
Жиында педагогтерді ЖИ технологиялары саласында даярлау мәселесіне ден қойылып, мұғалімдерді қайта даярлау қажеттігі де қозғалды. Осыған байланысты барлық профильді педагогикалық жоғары оқу орындарында Жасанды интеллект факультеттерін ашу тапсырылды.
Бұдан бөлек, вице-премьер техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін де қайта қарау қажеттігін мәлімдеді. Атап айтсақ, қаржыландыру тетігін жетілдіру, еңбек нарығын жүйелі зерттеу және дуальды оқыту үлгісін енгізу бойынша бойынша шұғыл шаралар қабылдау тапсырылды.
Алқа отырысында инклюзивті білім беру мәселесіне де ерекше көңіл бөлінді. Премьер-министрдің орынбасары ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқыту үшін барлық жағдай жасалу керектігін ерекше атап өтті. Кадр тапшылығын шешу мақсатында бейінді кафедралар ашу, инклюзия бойынша міндетті пәндерді енгізу және педагогтерді қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеу бойынша нақты тапсырмалар берілді.
Сонымен қатар Премьер-министрдің орынбасары Оқу-ағарту министрлігіне қолданыстағы оқулықтарды іріктеу тәсілдерін шұғыл түрде қайта қарап, оларды әзірлеу мен сараптау сапасын арттыруды міндет етті.
Аида Балаева тәрбие және идеологиялық жұмысты күшейту мәселесіне де арнайы тоқталды. Бұл бағыттағы жұмыстар Президент бекіткен Ішкі саясаттың негізгі қағидаттары мен құндылықтарына негізделуі тиіс екені атап өтілді.
Жиын барысында Жұлдыз Сүлейменова баяндама жасады. Оқу-ағарту министрі былтырғы ведомство қызметінің қорытындыларына тоқталып, алдағы кезеңге арналған негізгі міндеттер мен басым бағыттарды таныстырды.
Ең оқылған:
- 8 наурыз қарсаңында көпбалалы аналарға әлеуметтік төлем беріледі
- 8 наурызда гүл де "қауіпті" бола алады
- "Табысы төмендерге 432 мың теңге беріледі" деген ақпарат рас па?
- Көкшетауда стоматологияда 3 жасар қыз медициналық құралды жұтып қойды
- "Бейнеролик – жалған": Қорғаныс министрлігі ресми мәлімдеме жасады