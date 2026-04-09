Мұғалімдерге арналған өзгеріс: Енді тестті кім тапсырып, кім тапсырмайды?
Тәжірибелі ұстаздар енді пәндік біліктілік тестін тапсырмайды.
Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова педагогтердің пәндік біліктілігіне арналған тестке қатысты қоғамда қызу талқыланып жатқан мәселені түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Министрдің айтуынша, педагогтердің пәндік біліктілік тестін тапсыруы уақытша емес, толықтай тоқтатылған. Енді педагогикалық қоғамдастықтағы тәжірибелі ұстаздар бұл тестті тапсыруға міндетті емес.
Пәндік біліктілік тесті енді тек педагог мамандығына алғаш қадам басып отырған университет түлектері үшін өткізіледі. Бұл – жаңа ұстаздардың білім деңгейін бағалау мақсатында енгізілген талап, - деді Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова.
Сондай-ақ жаңа педагогтер екі жылдан кейін педагог-модератор біліктілік деңгейіне аттестациядан өткен кезде де педагог біліктілік тестін тапсырады.
Ал қалған ұстаздар үшін бұл тест қарастырылмайды. Министрдің мәлімдеуінше, пәндік біліктілік тесті аттестация нәтижесіне ешқандай әсер етпейді.
Жұлдыз Сүлейменова бұған дейін тест тапсырған 51 мың педагогтың шекті балл жинап, портфолиосын толықтырып, аттестацияның барлық кезеңінен өткенін атап өтті. Оның айтуынша, олар қыркүйек айынан бастап тест нәтижесіне сәйкес қосымша үстемеақыларын ала бастайды.
Сонымен қатар министр педагогтердің портфолиосы енді электрондық форматта жүргізілетінін мәлімдеді. Енді ұстаздар қағаз түріндегі құжаттарды жинап, түрлі қол жинауға міндетті болмайды.
Министрліктің мәліметінше, барлық құжаттар мен материалдар арнайы электрондық платформада сақталып, сол жүйе арқылы қаралады. Бұл жөніндегі қосымша ақпарат пен нақты нұсқаулықтар кейінірек хабарланады.
Бұдан бөлек, бұған дейін талқыланған авторлық бағдарламаларды жазу және ұсыну талабы да алынып тасталады. Министрдің сөзінше, бұл бағыттағы жұмыстар тоқтатылады.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ең оқылған: