Мұғалім, әкім… енді "Атырау" футбол клубының директоры

"Атырау" футбол клубына Қуандық Жакиялиев директор болып тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
осмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетін тәмамдаған Қуандық Жакиялиев мансабын Сәтпаев атындағы мектепте мұғалім ретінде бастаған. Он жыл бойы сабақ берген соң, ол "Атырау" клубында балалар мен жасөспірімдерге бапкер ретінде жұмыс істеген. 2013-2017 жылдары клубтың футбол орталығын басқарған.
Содан кейін карьерасында жаңа бағыт пайда болды: төрт жыл бойы ол Атырау қаласы әкімдігі құрылымында қызмет атқарған және сол уақытта Ақсай ауылдық округінің әкімі қызметін де атқарған. Кейін қалалық ішкі саясат басқармасын, одан соң облыс департаментін басқарған.
Құзырлы қызметтегі тәжірибесіне қарамастан, ол футболмен байланысын үзбеген.
Жаңа директорды командаға облыстық спорт басқармасының бастығы Нұрбол Сыдықов таныстырды. Жанкүйерлер ол футбол алаңын да, мансаптық жолын да геологиядағыдай шебер басқарады деп үміттенеді.