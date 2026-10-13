Мотоциклшінің өліміне әкелген апат: Жылқы иесі жауапқа тартылды

Оқиғаның мән-жайы мен себептері тергеу барысында анықталады.

13 Қазан 2026, 04:27
АВТОР
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istockphoto.com 13 Қазан 2026, 04:27
13 Қазан 2026, 04:27
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Фото: istockphoto.com

Павлодар облысында мотоцикл мінген 18 жастағы жігіт атпен соқтығысып, қаза тапты. Жол-көлік оқиғасы 10 қазанға қараған түні Ольгинка ауылына кіреберісте болған. Бұл туралы Павлодар облысы ПД баспасөз қызметінен мәлім етті.

Облыстық жедел медициналық жәрдем станциясына шақырту сағат 23:20-да түскен. Дәрігерлер оқиға орнына тоғыз минуттан кейін жеткенімен, жас жігіт алған жарақатынан оқиға орнында көз жұмды.

Павлодар облысының полиция департаменті «Ольгинка – Ямышево» автожолында Sycmcc маркалы мотоциклдің қатысуымен болған апатқа байланысты қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Оқиғаның мән-жайы мен себептері тергеу барысында анықталады.

Сондай-ақ жылқы иесі ауыл шаруашылығы жануарларын жаю қағидаларын бұзғаны үшін жауапқа тартылды.

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