Moody’s Қазақстанның Baa1 рейтингін растады: Экономиканың мықты тұстары аталды
Moody's Қазақстан Республикасының «Baa1» деңгейінде егеменді кредиттік рейтингін растады, болжам «Тұрақты».
Рейтингті растау мемлекеттік борыштың төмен деңгейімен, борышқа қызмет көрсетудің жоғары қабілеттілігімен және жинақталған валюталық активтермен қолдау көрсетілетін Қазақстанның күшті фискалдық ұстанымын көрсетеді.
Мұның бәрі экономикалық саясаттың икемділігін және сыртқы экономикалық күйзелістерді азайту үшін айтарлықтай қауіпсіз қорды қамтамасыз етеді.
Өсім мұнайға бұрынғыдай тәуелді емес
Агенттік мұнай өндірудің төмендеуіне қарамастан, Қазақстан экономикасы өңдеуші өнеркәсіптің, құрылыстың, көліктің және басқа да мұнай емес секторлардың ЖІӨ өсуіне елеулі үлес қосу есебінен өсуін жалғастырып отырғанын атап өтті.
Цифрлық, көлік және энергетикалық инфрақұрылымға жүргізіліп жатқан инвестициялар экономиканың күрделілігін тереңдете отырып, орта мерзімді экономикалық өсуді одан әрі қолдайтын болады. Агенттіктің бағалауы бойынша шикізаттық емес секторлар өсудің негізгі драйверлері болып қала береді.
Салық реформасы бюджетті нығайтуы тиіс
Moody's-тің пікірінше, салық реформалары бюджеттің мұнай емес кіріс базасын кеңейту арқылы фискалдық орнықтылықты нығайтуға ықпал етеді.
Тұтастай алғанда, экономиканы одан әрі әртараптандыру салық реформасымен, цифрлық, көлік және энергетикалық инфрақұрылымға инвестициялармен бірге фискалдық перспективалар мен одан әрі экономикалық өсу үшін мүмкіндіктерді жақсартады.
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