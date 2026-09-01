Жаңақорғанда кәсіпкер әйел Halyk көмегімен балабақшаны қалай дамытып жатқанын айтып берді
Осыдан 30 жылға жуық уақыт бұрын шағын Жаңақорған кентінде бір топ ата-ана балалардың қамқорлық пен қауіпсіздік жағдайында өсіп, жан-жақты дамуына мүмкіндік беретін орын ашуды қолға алды. Осы бастаманың нәтижесінде «Меруерт» балабақшасы құрылды. Содан бері бұл білім беру мекемесі моноқала тұрғындарының өмірінен ойып тұрып орын алып, жүздеген отбасыға бала тәрбиесі мен еңбек жолын қатар алып жүруге мүмкіндік беріп келеді.
Бүгінде «Меруерт» балабақшасына 100-ден астам бүлдіршін барады. Ал ұжымда 30 кәсіби маман еңбек етеді. Олардың қатарында тәрбиешілер, логопедтер, психологтар, медбикелер, әдіскерлер және басқа да мамандар бар. Олардың әрқайсысы қамқорлық, сенім мен тұрақтылықты жоғары бағалайтын үлкен отбасының бір мүшесі.
Балабақшаны ата-анасы бастаған отбасылық істі жалғастырып келе жатқан Меруерт Набиева басқарады. Ал ұйымның күнделікті жұмысына тәжірибелі педагог әрі білікті басшы Гүлмира Набиева жауап береді. Ол бар ғұмырын балаларға деген сүйіспеншілігіне арнап келеді.
Біз үшін балаларға тек білім мен дағды беру ғана емес, олардың қуана келетін ортасын қалыптастыру да маңызды, – дейді Гүлмира Набиева.
Сондықтан кәсіпкер әйел балабақшаға күрделі жөндеу жүргізу үшін Halyk банкінен несие алуға өтінім берген. Ғимаратқа соңғы рет күрделі жөндеу жұмыстары 15 жылдан астам уақыт бұрын жүргізілген. Қаржыландыру Halyk-тің «Әйелдер кәсіпкерлігі» бағдарламасы бойынша мақұлданды.
Жөндеу жұмыстары педагогтердің еңбек жағдайын жақсартып, балабақшаны мектепке дейінгі білім берудің заманауи стандарттарына сәйкестендіруге мүмкіндік береді.
Жаңақорған – Қазақстандағы көптеген моноқаланың бірі. Мұнда әлеуметтік инфрақұрылымның дамуы тұрғындардың өмір сүру сапасы мен халықтың тұрақтап қалуына тікелей әсер етеді. Halyk мұндай жобаларды белсенді қолдайды, өйткені біз мынаны түсінеміз: балабақша дамыса, қала да дамиды, – деп мәлімдеді банк.
Halyk өкілдерінің айтуынша, балаларға салынған инвестиция – өңірдің болашағына салынған инвестиция.
Отбасыларға, кәсіпкерлерге және қоғамдастықтарға, тіпті моноқалалардың өзінде де тұрақты болашақ қалыптастыруға көмектесіп жүргенімізді мақтан тұтамыз, – деді Halyk өкілдері.
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