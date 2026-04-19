Мобильді аударымдар бойынша шекті сома өзгеруі мүмкін

Бүгiн 2026, 04:39
Фото: pexels.com

Мобильді аударымдарға қатысты шарттар өзгеруі мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Кірістер комитеті мәлімдеді.

Қазіргі ережеге сәйкес, аударымдар тұрақты түрде үш ай бойы жалғасса және жалпы сома шамамен 1 млн 20 мың теңгеден асса, банктер салық органдарына хабарлайды.

Бірақ бұған дейін Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин ең төменгі жалақының көлемін 150 мың теңгеге дейін өсіру қарастырылып жатқанын айтқан еді. Демек, мобильді аударымдардың шекті сомасы қазіргідей 1 млн 20 мың емес, 1 млн 800 мың теңге болады деген болжам бар.

