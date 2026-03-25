Мишустин Қазақстанды жаңа Конституцияның қабылдануымен құттықтады
Үкімет үйінде Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектенов пен Ресей Федерациясы Үкіметінің төрағасы Михаил Мишустиннің кездесуі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Кездесу барысында Ресей Үкіметінің төрағасы Михаил Мишустин Қазақстанды Ресейдің стратегиялық серіктесі әрі одақтасы деп атап, екі ел арасындағы ынтымақтастықтың түрлі бағыттары бойынша жаңа бірлескен жобаларды іске асыруға үлкен әлеует бар екенін айтты.
Сөз басында Михаил Мишустин Олжас Бектеновке Ресей Президенті Владимир Путиннің ізгі тілегін жеткізді.
Сонымен қатар ол Қазақстан халқын тарихи оқиғамен – жаңа Конституцияның қабылдануымен құттықтады.
Осы сәтті пайдалана отырып, сізді және барша қазақстандықтарды жаңа Конституцияның қабылдануы сияқты тарихи оқиғамен шын жүректен құттықтағым келеді. Референдум қорытындылары Қазақстан халқының Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың заманауи, өкілді мемлекет құру және республика азаматтарының әл-ауқатын арттыру бағытын қолдайтынын көрсетті, – деді Михаил Мишустин.
Ең оқылған:
- Қазақстанда жаңа арзан ипотека бағдарламасы іске қосылады
- Күдікті – ірі кәсіпкер: Алматыдағы 3 адам қаза тапқан жантүршігерлік апатқа қатысты тың дерек шықты
- "Өзіне қол жұмсады" деп ойлаған: Ұйқыны жақсы көретін ақтаулық келіншек елді әбігерге салды
- Мемлекет басшысы қазақстандық спортшыға "Қазақстанның Еңбек ері" атағын беру туралы жарлыққа қол қойды
- Боксшы Қанат Ислам жаңа қызметке тағайындалды