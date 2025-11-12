Міндетті зейнетақы жарналары: Қазақстанда жаңа заң 1 қаңтардан бастап күшіне енеді

2025 жылғы 7 қарашадағы Үкімет қаулысымен Міндетті кәсіби зейнетақы жарналарының төлену ережелеріне өзгерістер енгізілді. Жаңа заң Қазақстанда 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Енді Міндетті кәсіби зейнетақы жарналары (МКЗЖ) есептелгенде қызметкердің салық кодексінде көрсетілген барлық айлық кірістері есепке алынады.
Сонымен қатар, МКЗЖ есепке алынғанда келесі төлемдер есепке алынбайды:
• Салық кодексінің 365-бабында көрсетілген және жеке тұлғаның табысы болып табылмайтын төлемдер;
• Төлем көзінен алынатын салыққа жататын жеке тұлғаның табысын азайтатын төлемдер.
Міндетті кәсіби зейнетақы жарналарының төлемдері агенттің еңбекақы қорына жатады.
Жалпы өзгерістер:
• Міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) мен МКЗЖ есепке алынбайтын төлемдер мен кірістер анықталды;
• Интернет-платформалар немесе мобильді қосымшалар арқылы қызмет көрсететін немесе жұмыстар атқаратын жеке тұлғалар үшін МЗЖ төлеуші агент ретінде платформалық оператор тағайындалды;
• Жеке кәсіпкерлікпен айналысатындар үшін арнайы салық режимін (СНР) қолданатын тұлғалар анықталды;
• СНР қолданатын жеке тұлғалар үшін МЗЖ объектісін есептеу, мөлшерлемесін қолдану және төлеу мерзімі белгіленді;
• МЗЖ және МКЗЖ бойынша 6 айлық есептік көрсеткіштен асатын қарыз болған жағдайда Мемлекеттік кірістер органынан ескерту жіберу тәртібі және қарызды өтемеу жағдайында қолданылатын шаралар анықталды.
Егер МЗЖ мен МКЗЖ бойынша қарыз 6 айлық есептік көрсеткіштен асса, агент 15 жұмыс күні ішінде қарызы бар жеке тұлғалардың тізімін Мемлекеттік кірістер органына тапсырады.
Мемлекеттік кірістер органы 6 АЕК-тен асатын қарыз анықталғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде агентке хабарлама жібереді, ол хабарлама кейін БЖЗҚ-ға аудару үшін Мемлекеттік корпорацияға жіберіледі.
Хабарлама агентке жеке қолхатпен немесе растайтын әдістер арқылы жеткізіледі.
МЗЖ бойынша 6 АЕК-тен асатын қарыз өтелмеген жағдайда, мемлекеттік кірістер органы агенттің банктік шоттары мен кассасындағы шығыс операцияларын 10 жұмыс күннен кейін тоқтатады.
Бұл Үкімет қаулысы 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.