Миллион долларлық бұғаз: Ормуз енді тегін емес!
Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасы ақылы болды. Иран кемелердің өту құнын атады.
Әлемдегі маңызды теңіз жолдарының бірі назарға ілікті: кеме компаниялары Ормуз бұғазы арқылы өтіп жатыр, өйткені Иран транзит құнын жариялады, ол хабарларға қарағанда миллиондаған долларға жетуі мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ Bloomberg агенттігіне сілтеме жасап.
Иран бұл транзиттің құны 2 миллион доллар болатынын хабарлаған соң кемелер бұғаздан өтуге кірісті. Бар мәлімет бойынша, кеме компаниялары ұсынылған шартқа келісіп, транзит үшін төледі, – деп хабарлайды халықаралық агенттік.
Ормуз бұғазы әлемдік экономика үшін стратегиялық маңызды. Оның арқылы мұнай мен газ жеткізілімдерінің үлкен бөлігі өтеді, сондықтан кеме қатынасының кез келген өзгерісі энергетикалық нарыққа және логистика құнына тікелей әсер етеді.
Мұндай төлемнің енгізілуі өңірдегі шиеленістің өсуін және маңызды тасымалдау дәлізін бақылауды күшейтуді білдіруі мүмкін. Геосаяси жағдай тұрақсыз болған кезде, мұндай шешімдер жеткізілім маршруттарын қайта қарауға және халықаралық компаниялар үшін шығындарды көбейтуге әкелуі мүмкін.
Әзірге бұл практика жүйелі ме, әлде уақытша шара ма екені белгісіз. Дегенмен, бұғаз арқылы өту үшін төлемнің мүмкіндігі нарық қатысушыларының алаңдауына себеп болды.
Ормуз бұғазы арқылы транзитке кез келген шектеулер немесе қосымша шығындар әлемдік энергия бағаларына, сондай-ақ жаһандық жеткізілім тізбектерінің тұрақтылығына әсер етуі мүмкін.
Сондықтан Ормуз бұғазы маңындағы жағдай халықаралық сауда мен энергетикаға жаңа қысым факторы болуы мүмкін, әсіресе кейбір елдер бұл аймақ арқылы жеткізілімге тәуелді болған жағдайда.
