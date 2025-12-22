Милан-2026: Олимпиадаға мәнерлеп сырғанаудан кім барады?

Туризм және спорт министрлігі Милан-2026 қысқы Олимпия ойындарына лицензия иеленген отандық спортшылардың жетістіктерін баяндайтын айдарын жалғастырады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бүгін назарларыңызға мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан ұлттық құрамасының спортшылары, қысқы Олимпиадаға алғашқылардың бірі болып жолдама иеленген Михаил Шайдоров пен Софья Самоделкинаның жетістіктерін ұсынамыз.
Айта кетейік, қос спортшы да биыл АҚШ-тағы әлем чемпионатында олимпиадалық нормативті орындап, лицензия жеңіп алған еді.