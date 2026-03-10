  • Мұқаба
  Милан-2026: Ербол Хамитов Паралимпиадада Қазақстан қоржынына алғашқы медальды салды

Қазақстан Италиядағы Паралимпиадада алғашқы медалін иеленді

Фото: Ұлттық олимпиада комитетінің баспасөз қызметі

Қазақстан құрамасы Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы қысқы Паралимпиада ойындарында алғашқы медалін жеңіп алды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Ұлттық олимпиада комитетіне сілтеме жасап.

Жүлдені ел қоржынына Ербол Хамитов салды. Ол шаңғы жарысында (отырып жарысу) үздік үштікке енді. Қазақстандық спортшы спринтте үшінші орын алды. Хамитов 2:29.9 уақытта мәреге жетті. Қытайлық Цзысюй Лю жарыс жеңімпазы атанды - 2:28.9. Ал бразилиялық Кристиан Вестемайер 2:29.6 уақыт нәтижесімен екінші орын алды, - деп жазылған комитеттің хабарламасында. 

