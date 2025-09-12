"Мен шегінбеймін". Путин Украинаға, Еуропаға және Трампқа жолдауын жеткізді – NYT

Ресей президенті Владимир Путин Украинаға қарсы соғысты тоқтатудың шарттарын өзі белгілейтінін батыл түрде көрсетіп жатыр. Бұл туралы америкалық The New York Times (NYT) басылымындағы мақалада айтылған, деп хабарлайды BAQ.KZ "Gordon" басылымына сілтеме жасап.
Путиннің Украинаға, Еуропаға және АҚШ президенті Дональд Трампқа: "Мен айтқанымнан қайтпаймын" деген жолдауы, - деп жазады басылым.
Путин ашық және жеке түрде Ресейдің Украинаға қарсы ұрыс алаңындағы артықшылығының артып келе жатқанына сенімді екенін көрсетті. Сарапшылар мен Кремльге жақын адамдардың пікірінше, оның мақсаты Киевті Ресейдің әскери машинасына қарсы тұрудың пайдасыз екеніне сендіру.
7 қыркүйекте Ресей Украинаға соғыс басталғалы бері ең үлкен зымыран мен ұшқышсыз соққы берді. Ал 10 қыркүйекте Ресейдің көптеген ұшқышсыз ұшақтары Польшаға ұшып, НАТО елінің әуе кеңістігіне көрнекі түрде басып кірген кезде Батыспен шиеленіс күрт өсті.
Бұл шабуылдар Ресей тарапынан агрессияның жаңа деңгейін көрсетті. Оның үстіне АҚШ президенті Дональд Трамппен болған саммиттен кейін Ресей президенті Украинаға қатысты үнсіз қалды.
Путин Киевтің Еуропадағы одақтастарына Украинаға әскер орналастыру жоспарын жүзеге асырса, қауіп төнетінін ескертеді. Путин Ресей әлі де келісімге дайын екенін айтқанымен, Трампқа өзінің негізгі талаптары бойынша ымыраға келмейтінін түсіндіріп отыр, - деп жазады NYT.
Осы тұрғыда сәрсенбі күні таңертең ресейлік ұшқышсыз ұшақтардың Польшаның әуе кеңістігін бұзуы Кремльдің НАТО-мен қақтығыстарын күшейтуге дайын екенін еске салғандай көрінуі мүмкін, - деп жазады газет.