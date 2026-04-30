Мемлекеттік қолдау – ауыл кәсіпкерінің табысқа жету жолы
Мемлекет қолдауының арқасында ауыл әйелдері мал шаруашылығын да дөңгелентіп отыр.
Жамбыл облысына қарасты Жамбыл ауданының тұрғыны Гүлжамал Әзірбаева – мемлекеттік қолдаудың тиімділігін нақты ісімен дәлелдеп отырған еңбекқор жандардың бірі. BAQ.KZ тілшісі ауыл адамдарының ажарлы тіршілігінің куәсі боп қайтты.
Жауапкершілік жүктеген жақсы жоба
Қарапайым ауыл тұрғыны өз кәсібін бастау үшін тәуекелге барып, мемлекет ұсынған мүмкіндікті тиімді пайдалана білді. Бүгінде ол шағын шаруашылығын дамытып, отбасының әл-ауқатын арттырып отыр.
Гүлжамал Әзірбаева 2025 жылы кәсіп бастауға ниет білдірді. Ол көптен бері өз ісін ашуды армандап жүрген еді. Ауылда отырып табыс табудың жолдарын қарастырды. Соның ішінде мал шаруашылығына ерекше көңіл бөлді. Себебі бұл сала ауыл үшін тиімді бағыттардың бірі. Осылайша ол мемлекеттік қайтарымсыз грантқа қатысуға шешім қабылдады. Қажетті құжаттарын жинақтап, өтінім берді. Жобасын мұқият дайындап, әр қадамын жоспарлады. Кәсібін қалай бастайтынын нақты көрсетті. Жобасын қорғау кезінде үлкен жауапкершілік сезінді. Соған қарамастан өз ойын сенімді жеткізе білді. Нәтижесінде комиссия алдында жобасын сәтті қорғап шықты. Осылайша грант иегері атанды. Бұл – оның көптен бергі арманына жасалған алғашқы нақты қадам еді. Мемлекет тарапынан берілген бұл қолдау оған ерекше қуаныш сыйлады. Сонымен қатар үлкен жауапкершілік жүктеді. Гүлжамал бұл мүмкіндікті тиімді пайдалануды мақсат етті. Ол тек грантпен шектеліп қалмауды ойлады. Шаруашылығын кеңейту үшін қосымша қаржы қажет екенін түсінді. Осыған байланысты қаржылай қолдауға жүгінді. Ол 1,5 миллион теңге көлемінде несие рәсімдеді. Бұл оның кәсібін дамытуға берілген қосымша мүмкіндік болды. Алынған қаражатты дұрыс бағытта жұмсауды көздеді. Әр тиынды есеппен жұмсауға тырысты. Нәтижесінде төрт сиыр сатып алды. Бұл оның шаруашылығын бастауға жеткілікті болды. Мал шаруашылығын дамытуды қолға алды. Күнделікті мал күтімімен айналыса бастады. Таңертең ерте тұрып, кешке дейін еңбек етті. Бұл оңай жұмыс емес екенін жақсы түсінді. Соған қарамастан, табандылық танытты. Себебі ол нақты мақсат қойған еді. Бұл шешім оның табыс көзін тұрақтандыруға бағытталған нақты әрі ойластырылған қадам болды. Уақыт өте келе еңбегінің нәтижесін көре бастады. Бүгінде оның қорасында төрт түлік мал өсіп келеді. Шаруашылығы біртіндеп кеңейіп келеді. Мал басын көбейту жоспары да бар. Гүлжамал күнделікті еңбектің арқасында табыс тауып отыр. Ол сүт өнімдерін өндіруді қолға алды. Сауылған сүтті тиімді пайдалануға тырысады. Табиғи өнімдер дайындайды. Өнімдерін ауыл ішінде сатуда. Сонымен қатар жақын маңдағы елді мекендерге де жеткізеді. Тұтынушылар тарапынан сұраныс жоғары. Себебі оның өнімдері табиғи әрі сапалы. Сапаға ерекше мән береді. Тұтынушылар сенімін ақтауға тырысады. Осы еңбектің арқасында кәсібі тұрақты табыс көзіне айналды. Кәсіпкер ретінде тәжірибесі де артып келеді. Ол алдағы уақытта кәсібін одан әрі дамытуды көздейді.
Барлық істің бастауы – дұрыс ниет пен еңбек
Кәсіпкердің айтуынша, ең бастысы – ниет пен еңбек.
Алғашында бұл істі бастау оңай болған жоқ. Ішімде қорқыныш та, күмән да болды. Кәсіп бастау үшін үлкен жауапкершілік қажет екенін түсіндім. Әсіресе ауыл жағдайында тәуекелге бару қиын көрінді. Дегенмен, мемлекет тарапынан ұсынылған мүмкіндік маған ерекше сенім берді. Қайтарымсыз грант алу мен үшін үлкен қолдау болды. Осы қолдаудың арқасында алғашқы қадамымды нық бастым. Егер мұндай мүмкіндік болмағанда, өз кәсібімді бастауға батылым жетпес еді. Мемлекеттік бағдарламалар ауыл тұрғындарына үлкен жол ашады деп ойлаймын. Мен де сол мүмкіндікті тиімді пайдалануға тырыстым. Алғашқы кезде қиындықтар кездесті. Бірақ еңбектің арқасында бәрін жеңуге болатынын түсіндім. Күнделікті тынымсыз жұмыс өз нәтижесін бере бастады. Қазір еңбегімнің жемісін көріп отырмын. Шаруашылығым біртіндеп дамып келеді. Бұл маған үлкен мотивация береді. Болашаққа деген сенімім арта түсті. Енді кәсібімді одан әрі кеңейтуді жоспарлап отырмын. Мемлекет қолдауы – ауылдағы кәсіпкерлер үшін үлкен мүмкіндік. Сол мүмкіндікті пайдалану әр адамның өзіне байланысты. Ең бастысы – ниет, еңбек және табандылық, – дейді ол.
Ауыл тұрғындары үшін мал шаруашылығы – табыстың ең тиімді көздерінің бірі. Гүлжамал да осы бағытты таңдап, ұтымды шешім қабылдаған. Оның табандылығы мен еңбекқорлығы өзге ауыл тұрғындарына үлгі болары сөзсіз. Әсіресе, жұмыссыз жүрген немесе өз кәсібін бастауға батылы жетпей жүрген жандар үшін бұл үлкен мотивация. Қазіргі таңда мемлекет тарапынан ауыл кәсіпкерлеріне арналған түрлі бағдарламалар жүзеге асырылуда. Қайтарымсыз гранттар, жеңілдетілген несиелер мен оқыту курстары – барлығы да халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған. Осындай мүмкіндіктерді тиімді пайдалану – әр азаматтың өз қолында. Гүлжамал Әзірбаеваның жетістігі – осы мемлекеттік бағдарламалардың нақты нәтижесі. Ол тек өз отбасының жағдайын жақсартып қана қоймай, ауыл экономикасының дамуына да үлес қосып отыр. Алдағы уақытта кәсіпкер мал басын көбейтіп, өндіріс көлемін арттыруды жоспарлап отыр.
Басты мақсатым – шаруашылығымды біртіндеп үлкейту. Қазіргі бар мүмкіндікті тиімді пайдаланып, кәсібімді кеңейткім келеді. Ең алдымен мал басын көбейтуге көңіл бөлудемін. Себебі бұл табыстың негізгі көзі болып табылады. Шаруашылықты дұрыс жолға қою – мен үшін маңызды міндет. Тұрақты табыс көзін қалыптастыру да басты мақсаттарымның бірі. Отбасымның әл-ауқатын жақсартқым келеді. Сол үшін күнделікті еңбектенудемін. Әр істі жоспармен жүзеге асыруға тырысамын. Болашаққа нақты жоспар құрып отырмын. Соның бірі – сүт өнімдерін өңдеу ісін қолға алу. Бұл бағытта сұраныс жоғары екенін байқап жүрмін. Табиғи өнімдер әрқашан бағаланады. Сондықтан осы саланы дамытқым келеді. Алдағы уақытта қажетті құрал-жабдықтар алуды жоспарлап отырмын. Бұл кәсібімді жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді. Өнім түрлерін көбейту де ойымда бар. Мысалы, айран, қаймақ, ірімшік секілді өнімдер шығарғым келеді. Сапаға ерекше мән беремін. Себебі тұтынушы сенімі – ең маңызды нәрсе. Кәсібімді одан әрі дамыту үшін білімімді де арттырудамын. Түрлі бағдарламалар мен оқуларға қатысқым келеді. Тәжірибе жинау да маңызды. Әр қадамымды ойланып жасаймын. Шаруашылығымды үлкейту – ұзақ мерзімді жоспарым. Біртіндеп нәтижеге жетемін деп сенемін. Ең бастысы – табандылық таныту. Мемлекеттік қолдауды тиімді пайдаланғым келеді. Бұл маған үлкен көмек болып отыр. Болашақта кәсібім арқылы ауыл экономикасына үлес қосуды мақсат етемін, – дейді Гүлжамал.
Ауылдағы осындай шағын кәсіптердің дамуы ел экономикасының негізін нығайтуға үлкен ықпал етеді. Әсіресе ауылдық жерлерде кәсіпкерліктің өркендеуі аса маңызды. Бұл – жаңа жұмыс орындарының ашылуына жол ашады. Сонымен қатар халықтың табысын арттыруға мүмкіндік береді. Шағын кәсіптер ауыл тұрғындарының әлеуметтік жағдайын жақсартуға ықпал етеді. Әрбір табысты кәсіп – ел дамуына қосылған үлес. Сондықтан ауыл кәсіпкерлерін қолдау – мемлекет үшін маңызды бағыттардың бірі. Мемлекеттік қолдау шараларының маңызы осы тұрғыда ерекше. Қайтарымсыз гранттар мен жеңілдетілген несиелер кәсіп бастауға үлкен мүмкіндік береді. Бұл қолдау ауыл тұрғындарына сенім ұялатады. Өз ісін бастауға ынталандырады. Қаржылай көмекпен қатар, бұл – үлкен моральдық қолдау. Адамға "сен жасай аласың" деген сенім береді. Осындай қолдаудың арқасында көптеген азаматтар өз кәсібін ашып жатыр. Бұл ауыл өмірінің жандануына әсер етеді. Экономикалық белсенділік артады. Халықтың тұрмыс сапасы жақсарады. Ауылдан қалаға көшу азаяды. Керісінше, ауылда тұрақтап, еңбек етуге қызығушылық пайда болады. Бұл – елдің тұрақты дамуына оң әсерін тигізеді. Осындай мысалдардың бірі – Аса ауылының тұрғыны Гүлжамал Әзірбаева. Ол мемлекеттік қолдауды тиімді пайдалана білді. Еңбек пен табандылықтың арқасында табысқа жетті. Оның жетістігі – көпке үлгі. Қарапайым ауыл тұрғынының осындай нәтижеге жетуі үлкен мотивация береді. Бұл басқа ауыл кәсіпкерлеріне жаңа серпін сыйлайды. Әсіресе жастарға үлкен ой салады. "Еңбек етсең – емерсің" деген қағиданың өміршеңдігін дәлелдейді. Табандылық пен еңбек кез келген мақсатқа жеткізеді. Гүлжамалдың жетістігі – соның айқын дәлелі.
- Қазақстанда дәрі-дәрмек бағасы арзандап, 75 млрд теңге үнемделді
- Кезекте жоқ 15 адам заңсыз пәтер алған: Ақтөбеде экс-шенеунік сотталды
- Атыраудағы қанды оқиға: Қоғамды дүрліктірген қылмыс сотқа қашан жіберіледі?
- Абай облысында шахтадағы апат: Марқұмның артында үш баласы қалды
- Астана маңындағы қанды қылмыс: Оқиғаға қатысты жаңа деректер белгілі болды