Мемлекеттік кірістер комитеті мәлімдеме жасады

Мемлекеттік кірістер комитеті жалған ақпарат жарға жығатындығын ескертіп, мәлімдеме жасады.

Бүгiн 2026, 01:22
АВТОР
BAQ.KZ архив
Бүгiн 2026, 01:22
Фото: BAQ.KZ архив

Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті әлеуметтік желіде тараған ақылы қызметтер туралы ақпаратқа байланысты салық төлеушілерге жүгініп, мәлімдеме жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Құзырлы комитет мәліметінше, мессенджерлерде электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесінде (ЭШФ АЖ) жұмыс істеуге байланысты мәселелер бойынша ақылы қызметтер көрсетіледі деген жалған ақпарат тараған.

ЭШФ АЖ-нің ресми техникалық қолдауы тек ақысыз негізде көрсетілетінін хабарлаймыз. Ықтимал алаяқтық жүйенің алдын алу, сондай-ақ салық төлеушілердің есептік жазбаларына заңсыз қол жеткізуге жол бермеу мақсатында, комитет ЭШФ АЖ-сі бойынша тек мемлекеттік кірістер органдарының ресми интернет-порталында орналастырылған ресми қолдау арналарына жүгінуді қатаң түрде ұсынады, – деп жазылған хабарламада.

ЭШФ АЖ қолдау қызметінің ресми байланыс деректері:

  • Электрондық пошта: esfsd@kgd.minfin.gov.kz
  • Телефон: +7 (7172) 72-51-61

