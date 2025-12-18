Мемлекет басшысы Жапония Императорының сарайына барды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты Император Нарухито қарсы алды.
Кеше Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияға ресми сапармен барған болатын.
Қазақстан Президентін Токио қаласының Ханэда халықаралық әуежайында Жапонияның мемлекеттік сыртқы істер министрі Аяно Кунимицу қарсы алды.
Мемлекет басшысы бүгін Жапония императоры Нарухитомен және Премьер-министр Санаэ Такаичимен келіссөздер жүргізеді.
Сонымен қатар, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жапонияға ресми сапары аясында жалпы құны 3,7 миллиард АҚШ долларынан асатын коммерциялық келісімдерге қол қою жоспарланып отырғанын хабарлағанбыз.